Chiều 25-2, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 1.000 viên nén ma túy tổng hợp.



Đối tượng Đặng Tuấn Đạt tại Cơ quan Công an (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 22-2, trong lúc tiến hành tuần tra trên địa bàn huyện Can Lộc, khi đến đoạn Km 497, quốc lộ 1, thuộc địa phận tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mazda3 màu trắng, mang BKS: 38A-424.66 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tài xế khai nhận tên là Đặng Tuấn Đạt (SN 1995, ngụ tại TDP 9, phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh).

Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi ni lông, bên trong có chứa 1 túi màu hồng đựng 1.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận đây là ma túy dạng kẹo mà Đạt mua của một người đàn ông không quen biết ở TP.Vinh để đưa về Hà Tĩnh bán lại kiếm lời.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.