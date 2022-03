Chiều 4-3, UBND TP HCM họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và thu chi ngân sách 2 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sắp tới.



Nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo tại cuộc họp, Cục Thuế TP HCM đánh giá kinh tế TP khởi sắc qua 2 tháng đầu năm.

So cùng kỳ năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,1%; hoạt động vận tải và dịch vụ vận tải tăng 6,1%. TP thực hiện tốt chương trình phòng chống dịch với độ phủ vắc-xin cao. Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp sẽ tác động tiêu cực đến nỗ lực phục hồi kinh tế TP.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận kinh tế - xã hội của TP phục hồi khá nhanh và tương đối toàn diện. Dịch vẫn diễn biến phức tạp nên TP vẫn bám sát chiến lược y tế đã đề ra; tiếp tục tập trung cho phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất ca chuyển nặng và tử vong.

Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo tiếp tục rà soát nhanh, quản lý chặt chẽ quỹ nhà đất, xem xét lại giá đất chuyển nhượng. Riêng vụ đấu giá đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP chưa có phát biểu vì phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, UBND TP HCM nên gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc với các đơn vị để có thông điệp rõ ràng, rút kinh nghiệm cho các đợt đấu giá tiếp. Chính quyền TP phải lên tiếng một cách có trách nhiệm về vấn đề này.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP HCM - ông Phan Văn Mãi - cho biết tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm chuyển biến tích cực, TP vẫn đang kiểm soát được tình hình dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn. Một số lĩnh vực tăng trưởng như tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt khoảng 89.000 tỉ đồng, cao hơn 0,4% so tháng trước và tăng 0,9% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước 88.000 tỉ đồng, đạt gần 23% dự toán năm và tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chiều 4-3. (Ảnh của Trung tâm Báo chí TP HCM)

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP HCM nhận định doanh nghiệp sau phục hồi còn yếu, kế hoạch vốn đầu tư công 2022 ban hành chậm, nguy cơ lạm phát… Do đó, yêu cầu các đơn vị tập trung giám sát, kiểm soát dịch, nhất là trong trường học, người có nguy cơ.

Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2022, trong đó chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp hiện hữu, thành lập mới đang gặp khó khăn; hoàn thiện khung chương trình nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp, di dời nhà ven kênh rạch.

TP HCM cũng sẽ tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022; triển khai các giải pháp đẩy nhanh công trình, dự án trong kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ tuyến Metro số 1, chuẩn bị điều kiện khởi công tuyến Metro số 2; nghiên cứu sớm khép kín Vành đai 2… Tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng TP thành trung tâm tài chính quốc tế để trình Ban Thường vụ Thành ủy.

TP sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP và tổng kết Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù phát triển TP. Theo đó, TP sẽ đề xuất nghị quyết thay thế các nghị quyết này để tạo điều kiện phát triển.

Thiếu nhân viên y tế học đường

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP HCM với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Sở Y tế TP, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng Sở GD-ĐT, cho biết từ ngày 7-2 đến 2-3, học sinh thuộc diện nhiễm và nghi nhiễm là 40.385 ca, trong đó phát hiện tại trường là 2.160 ca; cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện mắc và nghi mắc là 3.689 ca, trong đó 381 ca ghi nhận tại trường. Trong đó, quận 1 có số lượng ca nhiễm, nghi nhiễm cao nhất, với 4.005 người.

Ông Trịnh Duy Trọng cũng cho biết phần lớn các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, xử trí tình huống khi có ca nghi, mắc bệnh và tầm soát F1 trong trường học. Đặc biệt thiếu bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Sở GD-ĐT đã phối hợp Sở Y tế cấp kit xét nghiệm nhanh đợt 1 cho các trường công lập.

Khó khăn nhất hiện nay là gần 50% cơ sở giáo dục thiếu nhân viên y tế trường học chuyên trách, giáo viên vừa làm chuyên môn vừa kiêm nhiệm. Năm học này TP có 2.339 cơ sở giáo dục nhưng chỉ có 1.319 trường học có nhân viên y tế có chuyên môn (tỉ lệ 56,39%). Sở GD-ĐT đề nghị HĐND TP quan tâm chế độ, chính sách cho giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, nhân viên y tế trường học nhằm tăng cường lực lượng phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, trong 2 tuần gần đây, F0 tăng trong trường học. Sở Y tế đã cung ứng 60.000 test nhanh cho các trường học để tầm soát nhanh. Một số trường đặt ra nhiều yêu cầu gây phiền hà cho phụ huynh như hằng tuần xét nghiệm định kỳ, xét nghiệm lại bằng PCR...; khi F0 gia tăng đã dừng tổ chức bán trú, căng tin.

"Chúng tôi cũng đề xuất TP để thí điểm làm sao bảo đảm được trước hết về số lượng nhân viên y tế học đường" - ông Hưng nói.