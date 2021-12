Tối 4-12, lễ khai mạc Ngày hội Du lịch TP HCM lần thứ 17 năm 2021 đã được tổ chức. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của Ngày hội Du lịch TP HCM năm nay (diễn ra từ ngày 4 đến 25-12) với chủ đề "Điểm đến an toàn - hành trình sống động" do Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch TP HCM phối hợp tổ chức. Sự kiện thu hút gần 120 đơn vị tham gia trong đó có gần 40 tỉnh, thành và 80 doanh nghiệp (DN) du lịch, khách sạn, điểm tham quan, vui chơi, giải trí… Đây là sự kiện quan trọng đầu tiên ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức sự kiện du lịch, là sàn giao dịch trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam góp phần tái khởi động chiến dịch quảng bá sự kiện du lịch, điểm đến an toàn, sống động của TP HCM nhằm thu hút khách du lịch.



Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch TP HCM lần thứ 17 Ảnh: PHẠM NGUYỄN

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh với đặc trưng là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp nên tập trung phục hồi du lịch sẽ tạo tiền đề phục hồi các ngành nghề khác. Vì vậy, ngày hội diễn ra trong thời điểm cuối năm nay là một hoạt động rất ý nghĩa, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19, vừa tạo điều kiện cho các địa phương giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng và DN giới thiệu, chào bán chương trình du lịch đã được làm mới; góp phần thắt chặt mối liên hệ gắn kết giữa TP HCM và các tỉnh, thành phố; khẳng định sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng DN, chìa khóa thúc đẩy phục hồi du lịch TP HCM và cả nước.

Du lịch là một trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp nhất trong dịch Covid-19 nhưng ngành du lịch TP HCM đã nhanh chóng có bước chuyển đổi trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt với việc đẩy mạnh chuyển đổi số. "Ngày hội Du lịch TP HCM năm 2021 phải thể hiện rõ quan điểm xác định thị trường nội địa giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn phục hồi ngành du lịch, tiếp tục chủ động kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng" - bà Thắng nói.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, riêng với thành phố, ngày hội này nhằm hỗ trợ DN tái tổ chức hoạt động, chuẩn bị sẵn sàng mở cửa lại hoàn toàn các hoạt động du lịch vào năm 2022 theo lộ trình và đón khách quốc tế khi được sự đồng ý của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết rất ấn tượng là ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất do ảnh hưởng dịch bệnh nhưng TP HCM đã quan tâm tìm đến các "vùng xanh" để tạo sản phẩm, tuyến du lịch. Điều này khẳng định sức sống mãnh liệt, giá trị về mặt tinh thần của ngành du lịch và thông qua hoạt động du lịch hỗ trợ, phát triển kinh tế, củng cố thêm niềm tin của du khách đối với ngành du lịch.

"Kỳ vọng du lịch TP HCM sẽ là điểm đến quan trọng, trung tâm du lịch của cả nước, đặc biệt là thành quả kết nối với các địa phương trong thời gian qua. Từ đó, TP HCM trở thành nơi hấp dẫn du khách, trong đó du lịch nội địa là quan trọng, du lịch quốc tế là thế mạnh..." - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.