Chiều 30-8, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố.



Nhiều lĩnh vực chủ lực tăng trưởng khá

Báo cáo tại đây, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết trong tháng 8, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng khá. Hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi đã thu hút lao động trở lại làm việc và nhiều doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường.

Cùng với đó, việc khách du lịch quay trở lại cũng như nhiều hoạt động khuyến mãi tập trung được tổ chức đã giúp hoạt động thương mại - dịch vụ trở nên sôi động. Hoạt động xuất khẩu tăng mạnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8-2022 ước tăng 0,5% so với tháng trước (tăng 104% so với cùng kỳ năm 2021); tổng doanh thu du lịch tăng hơn 2,5% so với cùng kỳ năm 2021… là những điểm nhấn đáng chú ý.

Một tín hiệu tích cực nữa, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm (không kể số bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính) ước thực hiện hơn 311.900 tỉ đồng, đạt 80,69% dự toán năm, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những điểm sáng, theo bà Lê Thị Huỳnh Mai, kinh tế - xã hội thành phố còn một số hạn chế, nhất là tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất thấp. Qua rà soát sơ bộ theo số liệu giải ngân vốn đầu tư công của thành phố được Kho bạc Nhà nước thành phố tạm tính đến ngày 26-8, tổng số vốn đã giải ngân là hơn 9.035 tỉ đồng, tăng so với thời điểm cuối tháng 7 hơn 560 tỉ đồng nhưng chỉ đạt 23,8% tổng kế hoạch vốn giao (hơn 37.996 tỉ đồng).

Thông tin từ cuộc họp cho hay tình hình kinh tế - xã hội của TP HCM có nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ TP HCM

Nhiều đầu việc quan trọng

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi dẫn các số liệu tích cực và cho biết theo nhận định của các cơ quan chức năng, thành phố sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. "Khả năng chúng ta sẽ vượt chỉ tiêu tăng trưởng (GRDP) đề ra từ đầu năm là 6%-6,5%" - ông Phan Văn Mãi nhận định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Phan Văn Mãi lưu ý TP HCM cũng phải đề phòng vì từ đây đến cuối năm có thể xuất hiện các yếu tố rủi ro, chuỗi cung ứng gặp khó khăn, sản xuất công nghiệp chưa phục hồi được nhanh… Ngoài ra, dù trong tháng 8 đã có chuyển biến nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp; việc hỗ trợ doanh nghiệp từ các gói phục hồi, gói kích cầu chưa đạt yêu cầu, tiền chưa đến doanh nghiệp, chưa phát huy hiệu quả như mong muốn; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện còn nhiều vướng mắc… - đang là những vấn đề thành phố phải đối mặt.

Về nhiệm vụ trong tháng 9, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung một số đầu việc cụ thể để giải quyết các tồn tại của tháng 8. Trong đó, công tác phòng chống dịch bệnh phải được bảo đảm. Ngành y tế cần phối hợp các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh tiêm vắc-xin, đặc biệt là với các đối tượng chưa tiêm mũi 4 và trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng yêu cầu các đơn vị tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ sự lòng vòng trong phối hợp giữa các sở - ngành với nhau, giữa sở - ngành với quận, huyện; giao các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch và Kiến trúc rà các hồ sơ, dự án, công việc người dân, doanh nghiệp chủ yếu đang vướng để tháo gỡ kịp thời. Với Sở Thông tin và Truyền thông, có nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm, trong đó có 29 dự án giao thông. "Điểm rơi của tháng 9 là dự án Vành đai 3. Phải làm được việc giao ranh để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục để triển khai tiếp" - ông Phan Văn Mãi nói.

Đầu việc quan trọng nữa mà Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh đó là phải đẩy nhanh tiến độ hồ sơ dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ cũng như chú ý đến việc bình ổn giá, kích cầu và phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng của thành phố. Hoạt động của ban này sẽ giúp thành phố giải quyết triệt để những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn cụ thể.