Chiều 28-9, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương khẩn trương truy xét thủ phạm cướp tiệm vàng nằm trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An).

Đối tượng đập tủ kính lấy vàng

Rồi ra xe máy tẩu thoát cùng đồng bọn

Công an cho hay hiện chưa rõ số vàng bị cướp đi là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo camera ghi lại, có hai nam thanh niên đi trên một xe máy màu đỏ gây ra vụ cướp này.

Theo đó, trưa cùng ngày, một thanh niên ngồi trên xe máy đứng đợi ở ngoài, người còn lại lao nhanh vào tiệm vàng rồi dùng hung khí đập tủ kính chứa vàng.

Kẻ này sau đó đã nhanh tay lấy đi một số vàng rồi chạy ra xe cùng đồng bọn đã chờ sẵn và tẩu thoát.

Camera ghi lại hình ảnh hai thanh niên trước tiệm vàng

Thời điểm xảy ra vụ cướp, trong tiệm vàng chỉ có một người phụ nữ trông coi. Kẻ cướp hung hãn lao vào khiến người này hoảng sợ.