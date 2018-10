Làm giả hồ sơ, trục lợi đất Nha Trang: Khởi tố nguyên chủ tịch phường

15/10/2018 20:57

Chiều 15-10, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt Quyết định số 90/PC01 khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Mai Hương, nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Long. Bà Hương hiện là cán bộ Ủy ban MTTQVN TP Nha Trang.



Cơ quan này cũng tống đạt Quyết định số 91/PC02 khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Cường, cán bộ địa chính phường Phước Long.

Cả hai bị can bị khởi tố để điều tra tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với hai bị can trên. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn 2 quyết định này vào ngày 15-10.

Liên quan đến vụ án trên, tháng 10-2017, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hùng (63 tuổi, ngụ phường Phước Long) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các tài liệu giả mà Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ từ đối tượng Hùng Ảnh công an cung cấp

Qua đối tượng này, cơ quan công an xác định một số thành viên thuộc tổ công tác của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu đô thị Hoàng Long (do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư làm chủ đầu tư) đã sử dụng các tài liệu, giấy tờ giả của Hùng để làm hồ sơ cho hàng chục trường hợp bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư tại dự án trên. Kết quả điều tra cho thấy có đến 49 hồ sơ sử dụng tài liệu, giấy tờ giả.



Hầu hết hồ sơ giả này đều được bà Vũ Thị Mai Hương, Chủ tịch UBND phường Phước Long, xác nhận đủ điều kiện và đề nghị bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã yêu cầu UBND TP Nha Trang thu hồi 49 trường hợp bồi thường hỗ trợ sai phạm.

Trước đó, vào tháng 12-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án giả mạo trong công tác. Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh (đều nhân viên của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng-địa chất U.P.G.C và là thành viên tổ công tác của Hội đồng Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đô thị Hoàng Long.

K.Nam