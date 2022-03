Trao 20.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Bạc Liêu

Tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP HCM với 13 tỉnh, thành ĐBSCL và phát động mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu vào sáng 18-3, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động sẽ trao tặng 20.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 1-6-2019, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã được khởi động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam do Bộ Tài nguyên - Môi trường tổ chức ở Bạc Liêu. Nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cùng trao tặng 5.000 lá cờ, 4 tấm lưới đánh cá làm từ nguyên liệu vi sinh thân thiện với môi trường (do Tập đoàn An Phát sản xuất thử nghiệm) và những phần quà chăm sóc sức khỏe cho đại diện ngư dân tỉnh Bạc Liêu.

C.Tuấn