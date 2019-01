Làm rõ thông tin đại úy công an Bình Thuận sử dụng ma túy

09/01/2019 18:29

Ngày 9-1, trên mạng xã hội đã đăng tải một số thông tin về một đại úy cảnh sát đang công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Bình Thuận bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy. Theo thông tin này, tối 6-1, lực lượng cảnh sát tỉnh Bình Thuận ập vào một khách sạn ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) bắt quả tang 1 đại úy đang sử dụng ma túy cùng một người bạn. Thông tin nói trên đã gây xôn xao dư luận.

Ảnh minh họa

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chiều cùng ngày, đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết công an tỉnh này đang chỉ đạo làm rõ vụ việc. Cũng theo đại tá Thật, không chỉ đưa tin vụ việc, có thông tin còn dẫn lời ông đang xem xét tước quân tịch của đại úy nói trên. "Dẫn lời tôi như vậy là bịa đặt, do vậy Công an tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu báo đăng thông tin như vậy phải đính chính. Vụ việc đang được công an tỉnh chỉ đạo làm rõ, khi có kết luận chính thức sẽ thông tin công khai cho báo chí" – đại tá Thật nói.

Lê Trường