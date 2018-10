Làm rõ thông tin "thiếu gia" khai thác cát dùng súng bắn người

01/10/2018 13:17

Ngày 1-10, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ thông tin ông Lê Hữu Thắng (con trai ông Lê Hữu Phước, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác cát Tân Lê Quang tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) dùng súng bắn người gây xôn xao trên mạng xã hội trong những ngày qua.



Hành động này của ông Thắng được cho là đã bắn 1 phát đạn về hướng anh Tuấn nhưng không trúng. Ảnh cắt từ clip trên Facebook

Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên khai thác cát thuộc Công ty TNHH MTV Thái Bình, cho biết vào sáng 27-9, anh cùng nhân công đang làm việc trên thủy phận sông Hậu thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành (An Giang).

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, mọi người thấy ông Thắng cho người chạy vỏ lãi tới dùng điện thoại quay lại cảnh khai thác cát. Thấy vậy, anh Tuấn chạy ghe ra hỏi ông Thắng quay clip để làm gì. Bất ngờ, ông Thắng rút khẩu súng ngắn chuẩn bị sẵn trong túi quần ra và ngắm bắn anh Tuấn 1 phát nhưng rất may viên đạn bay lạc hướng.

Tiếng nổ lớn khiến cho nhiều người dân ở đôi bờ sông Hậu nghe rất rõ. Sau khi hoàn hồn, anh Tuấn quay ghe trở ra sông dùng điện thoại quay lại cảnh ông Thắng cầm súng tiếp tục thị uy mọi người.

Ông Thắng tiếp tục cầm súng thị uy cho đến khi phát hiện quay clip mới cất giấu vào túi quần. Ảnh cắt từ clip của nạn nhân

"Tôi cũng không hiểu lý do gì mà ông Thắng lại có những hành động hung hãn và nguy hiểm như vậy. Gia đình ông Thắng cũng có khai thác cát ở phía trên sông này và cách chỗ chúng tôi khoảng 3-4 km nên không có ảnh hưởng gì nhau. Tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý vụ việc để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào" - anh Tuấn đề nghị.

Được biết ông Thắng ngoài là con trai của đại gia khai thác cát Lê Hữu Phước còn là chủ một tiệm vàng ở TP Long Xuyên.

T.Nốt