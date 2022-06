Sáng 3-6, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang tập trung điều tra vụ lừa đảo 4,3 tỉ đồng theo trình báo của bà L.T.T. (67 tuổi; ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn).

Công an tỉnh Bình Định hướng dẫn người dân phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Theo bà L.T.T., sáng 30-5, bà nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0346684512 của một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Tùng Văn, "cán bộ Thanh tra Bộ Công an". Không lâu sau đó, bà T. lại nhận được cuộc điện thoại từ số 0364058607 của người tự xưng là Trần Văn Đạo, "cán bộ VKSND Tối cao".

Cả hai kẻ gọi điện nói trên đã hù dọa bà T. rằng bà có liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trẻ em, do đối tượng Phan Văn Long cầm đầu nên hiện các cơ quan pháp luật yêu cầu thanh tra, kiểm tra số tiền trong tài khoản của bà T.

Khi biết bà T. đã "cắn câu", các đối tượng cho địa chỉ trang web 1130113vn.com, yêu cầu bà T. truy cập và làm theo hướng dẫn của trang web này. Vì lo sợ và tin lời, bà T. làm theo hướng dẫn, cung cấp số tài khoản, mã OTP thì sau đó phát hiện tài khoản ngân hàng có 4,3 tỉ đồng của mình bị chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Theo Công an tỉnh Bình Định, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã xảy ra 14 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm 5,4% số vụ phạm pháp hình sự, tăng 6 vụ ( 87,7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có nhiều vụ dùng thủ đoạn lợi dụng mạng viễn thông, internet, mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.