Có người bị thiệt hại cho biết trong đời sống đã xảy ra mâu thuẫn với người khác; song cũng có người cho biết họ không tranh chấp, mâu thuẫn với ai, không biết tại sao vườn cây, hoa màu lại bị chặt phá?



Dù với lý do gì, động cơ gì đi nữa thì hành vi chặt phá vườn cây, hủy hoại hoa màu của người khác là hành vi nhỏ nhen, ác độc. Đa số người dân quê đều nghèo, gầy dựng mảnh vườn với cây trái, rau củ là biết bao vốn liếng dành dụm, vay mượn, đổ bao công sức chăm sóc, với ước mong có thu hoạch để đắp đổi, để có cuộc sống ngày càng khấm khá, dễ chịu hơn. Thế mà chỉ sau một đêm, kẻ thủ ác đã phá sạch sành sanh, công sức chăm sóc đổ sông đổ biển, nợ nần chưa trả hết nay lại chất chồng thêm. Đau xót biết chừng nào…



Có những vụ chặt phá vườn cây, hoa màu ở Thanh Hóa, Nghệ An và cả đồng bằng sông Cửu Long, cơ quan công an tìm ra thủ phạm, kẻ thủ ác đều khai do mâu thuẫn cá nhân, do thù ghét, ganh tức mà ra tay.

Cha ông xưa thường dặn phải sống với bà con làng xóm cho có nghĩa tình, tối lửa tắt đèn có nhau. Rộng hơn là giữ đạo làm người, không làm điều ác với đồng loại của mình. Thế nhưng ngày nay vì tham những đồng tiền bất chính mà nhiều kẻ đã bất chấp đạo lý, bất chấp hậu quả đem đến cho người khác, ra tay làm điều ác. Đã từng có người cán đinh, té ngã và bị xe tải cán chết, nhiều vụ rải đinh trên đường được phát hiện, tòa đã xử tù, thế nhưng vẫn còn kẻ hành nghề sửa xe bất chấp để rải đinh trên đường, lấy giá "cắt cổ" người bị cán đinh dắt xe đến sửa.

Có những kẻ còn gây tội ác với cả cộng đồng, gieo rắc những hiểm họa khó lường. Trong vụ sản xuất, tiêu thụ xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết từ năm 2017 đến khi bị phát hiện, 350 triệu lít xăng giả đã được sản xuất và đưa ra thị trường, bán ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh ở Công ty Cổ phần VN Pharma, Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm đã nhập thuốc chữa ung thư giả đưa vào Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Bao nhiêu chiếc xe bị hư hỏng, bị cháy do mua nhầm xăng giả? Bao nhiêu người bệnh và gia đình bệnh nhân mua trúng nguồn thuốc giả do nhóm của Hùng cung cấp, bị tiền mất tật mang?

Dùng thủ đoạn hèn hạ với bà con lối xóm, hành nghề gian trá, bất nhân, làm giàu bất chấp sự an toàn của cộng đồng, xã hội… là những hành vi bị xã hội lên án, pháp luật nghiêm cấm. Với những vụ có tính chất nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề thì không nên dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính mà nên xử lý hình sự với mức án nghiêm khắc để răn đe.

Những ngày này, cả nước đang vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 với bao tấm gương cao đẹp về lòng yêu thương, đùm bọc nhau trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Hãy làm cho cái đẹp của lòng nhân ái được lan tỏa, đẩy lùi dần cái xấu, cái ác trong đời sống thường ngày.