Lằng nhằng vụ oan sai chấn động Cà Mau: Bị giam gần 13 tháng, nhận 131 triệu đồng

Ngày 9-1, tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cái Nước (Cà Mau), 3 thanh niên bị oan sai từng gây chấn động Cà Mau suốt thời gian dài đã được chi tiền bồi thường oan sai sau khi bị bắt giam oan gần 13 tháng.

3 thanh niên bị bắt tạm giam gần 13 tháng trời và trải qua nhiều phiên xét xử

Theo đó, anh Lê Minh Nhựt (21 tuổi) nhận hơn 137 triệu đồng; anh Nguyễn Vũ Ca (23 tuổi) nhận gần 230 triệu đồng và anh Nguyễn Hoàng Khang (24 tuổi) nhận gần 131 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 2-6-2015, anh L.C.N. (ngụ Cà Mau) bị một nhóm người cướp điện thoại khi đang dừng xe trên cầu Lương Thế Trân (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) để nghe điện thoại. Anh N. báo Công an xã Lương Thế Trân và cùng với lực lượng này đuổi theo hướng nhóm cướp đã tẩu thoát. Đến địa bàn xã Lý Văn Lâm - cách hiện trường hơn 2 km, anh N. khẳng định nhóm cướp đang ngồi nhậu trong quán 797. Bởi lẽ theo anh N., trong nhóm người đang nhậu có người mặc áo đỏ (anh Nhựt lúc đó mặc áo đỏ và là nhân viên phục vụ của quán) chính là kẻ cầm đầu.

Giây phút được trả trả tự do của 3 thanh niên

Từ đây, Nhựt, Kháng và Ca bị mời về công an xã làm việc. Sau đó, Công an huyện Cái Nước khởi tố vụ án, bắt tạm giam cả 3 để phục vụ điều tra về hành vi cướp tài sản. Ra tòa, cả 3 thanh niên đều cho rằng mình nhận tội là vì bị công an xã đánh đập, ép cung. Trong khi đó, bị hại N. khai rất nhiều chi tiết mâu thuẫn nhau. Do thiếu chứng cứ, TAND huyện Cái Nước trả hồ sơ để điều tra lại nhiều lần. Đến tháng 8-2016, vụ án được đình chỉ điều tra, 3 thanh niên chính thức được giải oan sau khi đã bị giam hơn 1 năm và trải qua nhiều phiên tòa.

Cuối tháng 12-2016, cả 3 thanh niên này nhận được các quyết định giải quyết bồi thường oan sai từ VKSND huyện Cái Nước. Theo các quyết định này, anh Nhựt được bồi thường hơn 99 triệu đồng, anh Ca 146,9 triệu đồng và anh Khang 123 triệu đồng. Qua nhiều lần thương lượng với VKSND huyện Cái Nước, các bên không đạt được các thỏa thuận về mức bồi thường nên cả 3 thanh niên khởi kiện đòi tăng tiền bồi thường oan lên trên 400 triệu đồng/người.

Anh Khang và anh Ca nhận tiền ngày 9-1. Anh Nhựt do đi làm thuê ở Bình Dương nên không về kịp

Tuy nhiên, trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, 3 thanh niên bị bắt giam oan gần 13 tháng trời chỉ "được" tuyên mức bồi thường như trên. "Cay đắng" nhất là trường hợp của anh Nhựt. Ở phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Cái Nước tuyên anh Nhựt nhận 172 triệu đồng. Không chấp nhận, cha của anh Nhựt (đại diện cho anh Nhựt) kháng cáo yêu cầu tăng bồi thường. Trong khi đó, với tư cách là bị đơn, VKSND huyện Cái Nước cũng kháng cáo yêu cầu giảm tiền bồi thường. Kết quả, ở phiên xử phúc thẩm sau đó, TAND tỉnh Cà Mau tuyên anh Nhựt chỉ còn nhận hơn 137 triệu đồng.

Ngược lại, anh Ca cũng kháng cáo nhưng "may mắn" được tòa phúc thẩm tăng khoảng 50 triệu đồng. Anh Khang thì không kháng cáo.

TÂM QUÂN