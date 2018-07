Lạng Sơn "chưa phát hiện gian lận điểm thi"

22/07/2018 05:46

Sau 3 ngày làm việc liên tục, chiều tối 21-7, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Lạng Sơn, đại diện Bộ GD-ĐT cùng lãnh đạo UBND tỉnh đã công bố kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định bài thi bị dư luận cho là có dấu hiệu điểm cao bất thường trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh.



Kết quả trùng khớp

Mở đầu buổi họp báo, ông Sái Công Hồng - Cục phó Quản lý chất lượng, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GD-ĐT - cho biết tổ đã tập trung rà soát kỹ các quy trình coi thi, chấm thi, bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm, đặc biệt là rà soát kỹ quy trình coi thi, chấm thi tại điểm thi số 01 Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Theo ông Hồng, số thí sinh tự do thi theo tổ hợp môn Toán, Văn, Sử gồm: 112 thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 và 110 thí sinh là quân nhân, công an tại ngũ khác. Các thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 được bố trí thi ở các phòng thi từ 16 đến 25. Trong các phòng thi này đều có cả thí sinh là quân nhân, công an tại ngũ không thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2.

Về quy trình chấm thi, ông Sái Công Hồng cho biết với bài thi trắc nghiệm, tổ công tác đã rà soát các bước chấm thi, kiểm tra tình trạng niêm phong của túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm, file ảnh gốc quét từ phiếu trả lời trắc nghiệm, kiểm tra lịch sử quá trình quét file ảnh, đối sánh với lịch sử ghi trong biên bản của hội đồng chấm trắc nghiệm.

"Hội đồng thi đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm thi theo quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Những phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong các túi đựng bài thi, file ảnh, phiếu trả lời trắc nghiệm; các chữ ký của cán bộ coi thi trên những bài thi của thí sinh trùng khớp với chữ ký trên túi đựng bài thi của phòng thi đó; các chữ ký của thí sinh cũng trùng khớp.... bảo đảm đúng quy định, đến thời điểm hiện tại không có dấu hiệu bất thường" - ông Hồng khẳng định.

Ông Sái Công Hồng khẳng định chưa phát hiện gian lận điểm thi ở Lạng Sơn

Chỉ có 8 bài Văn tự luận giảm điểm

Theo ông Sái Công Hồng, qua rà soát cơ học tất cả 8.877 bài thi tự luận môn Ngữ văn so với kết quả thi được công bố, kết quả cho thấy chữ ký của thí sinh trùng khớp với phiếu thu bài thi và trên bài thi khác. Ngoài ra, khi rà soát điểm được ghi ở bài đó và điểm được công bố thì kết quả cũng trùng khớp.

Về chấm thẩm định các bài thi trắc nghiệm, tổ công tác tiến hành chấm thẩm định 1.539 bài thi trắc nghiệm các môn toán, bài thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ. "Kết quả 100% bài thi sau khi chấm thẩm định có điểm không thay đổi so với điểm thi do Hội đồng thi Sở Giáo dục Lạng Sơn công bố ngày 11-7" - ông Hồng thông tin.

Đối với bài thi tự luận, tổ công tác tiến hành chấm thẩm định 51 bài thi môn Ngữ văn, trong đó có 35 bài thi của thí sinh tự do và 16 bài thi của thí sinh THPT đạt điểm cao. Kết quả, không có bài nào được tăng điểm so với điểm được công bố ngày 11-7. Có 43/51 bài thi không thay đổi kết quả điểm như đã công bố; 8 bài giảm điểm, chiếm 15,7%, trong đó, 4 bài thi giảm 1,25 điểm, 3 bài thi giảm 1,5 điểm và 1 bài thi giảm 1,75 điểm.

Sau khi thông báo, ông Hồng nhấn mạnh chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi của Hội đồng thi Sở GD-ĐT Lạng Sơn. Tuy nhiên, tổ công tác đề nghị Hội đồng thi Sở GD-ĐT Lạng Sơn làm rõ và kiểm điểm, rút kinh nghiệm trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến tổ chấm thi môn Ngữ văn.

Phát hiện sai phạm quy chế thi ở Sơn La Ngày 21-7, nguồn tin cho biết đến nay, tổ công tác của Bộ Công an và Bộ GD-ĐT bước đầu phát hiện ra những sai phạm trong quy chế thi THPT quốc gia ở tỉnh Sơn La. Bước đầu xác định Hội đồng thi Sở GD-ĐT Sơn La chưa thực hiện nghiêm quy trình chấm thi, bảo quản, niêm phong bài thi. Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang thu thập chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm. Trước đó, cùng với Hà Giang, dư luận nghi ngờ có sự gian lận điểm thi của thí sinh tỉnh Sơn La, Lạng Sơn... Theo phân tích của GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Úc), điểm thi môn Toán của thí sinh ở Sơn La cao bất thường, với 30 em đạt từ 9 đến 9,8 điểm - cao hơn 5 lần so với kỳ vọng. Tương tự, đối với môn Lý, số thí sinh có điểm 9 trở lên là 13 em, trong khi theo kỳ vọng thì chỉ có 1 thí sinh… NG. HƯỞNG

63 tỉnh, thành phải rà soát Bộ GD-ĐT chiều 21-7 cho biết Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vừa có văn bản gửi Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành yêu cầu rà roát công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018. Theo đó, để đảm bảo công bằng, khách quan, kiên quyết nói không với tiêu cực thi cử, gian lận trong tổ chức thi và tuyển sinh, Bộ GD-ĐT đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành nghiêm túc rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương, nhất là khâu coi thi, chấm thi. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện sai phạm phải kịp thời báo cáo Bộ GD-ĐT và căn cứ tình hình cụ thể có thể đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định của quy chế và pháp luật. Y.ANH

Bài và ảnh: Văn Duẩn