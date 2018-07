Đề nghị chấm thẩm định một số bài văn ở Lạng Sơn có điểm cao bất thường

20/07/2018 18:18

Ông Sái Công Hồng, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi với báo chí sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 2 tại tỉnh Lạng Sơn để rà soát những bài thi có điểm cao bất thường-Video: Văn Duẩn

Vào lúc 17 giờ 30 chiều nay 20-7, sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 2 tại tỉnh Lạng Sơn, trao đổi với báo chí tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Lạng Sơn, ông Sái Công Hồng, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GD-ĐT, cho biết để rà soát những bài thi có điểm cao bất thường, Tổ công tác đang tiếp tục rà soát toàn bộ chi tiết quy trình của quá trình thi, chấm thi.

"Hiện Tổ công tác đã tiến hành rà soát cơ học. Còn để có cơ sở kết luận chính xác, chúng tôi sẽ đề nghị chấm thẩm định một số bài thi tự luận môn ngữ văn. Việc thực hiện sẽ được tiến hành trong thời gian tới. Chúng tôi còn đề nghị, còn gì chúng tôi sẽ thông báo sau"- ông Hồng nói.

Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GD-ĐT cũng cho biết sau khi được lãnh đạo duyệt việc chấm thẩm định thì sẽ tiến hành chấm. "Còn bao giờ đề nghị thì chúng tôi sẽ thông báo sau"- ông Hồng thông tin ngắn gọn.

Ông Sái Công Hồng trong vòng vây của báo chí lúc 17 giờ 30 chiều 20-7 - Ảnh: Văn Duẩn

Trước đó, khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 19-7, Tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã có mặt tại trụ sở của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn ở số 6, Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, để làm việc theo chỉ đạo của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, nhằm xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT ở Lạng Sơn năm 2018.

Tổ công tác gồm cán bộ Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ GD-ĐT và Cục An ninh Chính trị, nội bộ (A83-Bộ Công an) do ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT, làm trưởng đoàn.

Lí do có cuộc làm việc này là do những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bảng điểm rất cao của 35 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, môn Lịch sử có 4 thí sinh được 9 điểm, 21 thí sinh được 8. Môn Ngữ văn có 5 thí sinh điểm 9 và 23 thí sinh được 8-8,75.

35 thí sinh nói trên là chiến sĩ công an nghĩa vụ (thuộc Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 27, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), thi tại trường THPT chuyên Chu Văn An, TP Lạng Sơn.



Sau khi cuộc làm việc kéo dài hơn 15 tiếng đồng hồ với Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, đúng 1 giờ 15 phút ngày 20-7, ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT, Tổ trưởng Tổ công tác xuất hiện và trao đổi ngắn gọn với báo chí kết quả của ngày làm việc đầu tiên. Ông Sái Công Hồng cho biết: "Đoàn công tác đang tiến hành rà soát theo quy trình và đang thực hiện theo quy trình. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng thực hiện các bước làm sao cho nhanh nhất, để công bố nhanh nhất trong sự yên tâm của các cháu cũng như dư luận".

Ông Hồng cũng cho biết hôm nay 20-7, Tổ công tác tiếp tục làm việc để rà soát các quy trình chấm thi, quy trình tổ chức thi và các quy trình khác.

Sáng nay 20-7, Đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 27 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20), đã lên tiếng về 35 chiến sĩ của đơn vị có điểm thi cao bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn.



Đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 27 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20), đã lên tiếng về 35 chiến sĩ của đơn vị có điểm thi cao bất thường-ảnh: Văn Duẩn

Vị chỉ huy trực tiếp của 35 thí sinh nêu trên cũng cho biết “Các chiến sĩ cũng rất buồn và bức xúc trước thông tin của dư luận, họ muốn lên tiếng. Tuy nhiên các cán bộ đã khuyên tất cả phải chờ đợi để đoàn thanh tra vào cuộc, rồi sau đó sẽ có câu trả lời khách quan. Đơn vị mình đang trong diện nghi vấn nên dù có thanh minh hay nói đúng sự thật thì mọi người cũng không tin"- ông Viên cho hay.



Vẫn theo ông Viên, kết quả điểm thi là giá trả xứng đáng cho các chiến sĩ. “Có những chiến sĩ học đến nỗi má tóp đi, mắt trố ra. Ban ngày đi rèn luyện, buổi chiều hết giờ hành chính thì lên lớp, đêm về lại cày cục, ngoài ra vẫn còn học online”; “Hơn nữa điểm thi ở các kì thi thử còn cao hơn nhiều vì đề thi dễ hơn”- ông Viên nói.

