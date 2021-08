Chiều 18-8, Đoàn công tác Công an TP HCM do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP HCM dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Chánh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2021). Dịp này, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và giám sát người dân rời TP HCM về quê tại cửa ngõ huyện Bình Chánh.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thăm và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Chánh

Theo Phó giám đốc Công an TP HCM, huyện Bình Chánh là cửa ngõ kết nối TP HCM với các tỉnh miền Tây. Đây là địa bàn rộng lớn, đông dân cư nên khi dịch bùng phát có nhiều người tự phát đi xe máy về quê gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình đó, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đề nghị Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức tuần tra di động, xử lý những trường hợp ra đường không rõ lý do; đặc biệt kiểm soát các chốt chặn tại cửa ngõ để tuyên truyền người dân không nên rời TP HCM về quê khi chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn và quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thăm hỏi và tặng quà cho các chức sắc công giáo bị ảnh hưởng bởi dịch Covidd-19

Công an huyện Bình Chánh cần hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để họ yên tâm khi ở lại TP HCM.

Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh thay mặt ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ cảm ơn sự quan tâm của Ban giám đốc Công an TP HCM và khẳng định sẽ thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo từ Phó giám đốc Công an TP HCM.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác Công an TP HCM đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ một số chức sắc công giáo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Giáo xứ Fatima Bình Triệu và Văn phòng đặc trách tu sĩ, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đối với các chức sắc, chức việc, tu sĩ và giáo dân và thay mặt Ban giám đốc Công an TP HCM trao quà và lương thực hỗ trợ, động viên các chức sắc, chức việc, tu sĩ và giáo dân.