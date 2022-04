Từ sáng sớm 10-4 (Giỗ Tổ Hùng Vương, mùng Mười tháng Ba âm lịch), lãnh đạo TP HCM cùng hàng nghìn người dân thành phố và các tỉnh lân cận đã đến Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (TP Thủ Đức) với tinh thần hướng về nguồn cội. Dưới tiết trời ấm áp, những người con Lạc Việt rước kiệu lễ vật với lòng thành kính tiến về đền tưởng niệm các Vua Hùng.

Rước kiệu lễ vật dâng lên các Vua Hùng

Chương trình văn nghệ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc nhân Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

"Hôm nay, ngày mùng Mười tháng Ba năm Nhâm Dần 2022, những người con Lạc Việt trên khắp mọi miền đất nước đều thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ tổ tiên và những bậc hiền nhân đã khai sinh, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp, đắp bồi và gìn giữ mảnh đất thiêng của cha ông suốt mấy ngàn năm lịch sử" – Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu ôn lại truyền thống dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu đọc diễn văn Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ giữ nước, đi qua những thời khắc thử thách của non sông sau những ngày thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, hôm nay, khi cả nước vừa trải qua cuộc chiến chống dịch Covid-19 khốc liệt, chúng ta càng thấu hiểu hơn di huấn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Lãnh đạo TP HCM cùng nhân dân hướng về đền tưởng niệm các Vua Hùng.

"Giữ nước là giữ sự toàn vẹn lãnh thổ non sông, là giữ cho đời sống của nhân dân được mạnh khỏe, an toàn và ấm no. Giữ nước là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân...

Giữ nước trong bối cảnh đất nước thái bình, ấy là ra sức lao động, học tập, sáng tạo, hội nhập để tiếp tục dựng nước, phát triển đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" – bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Phía trước là đoàn nghi lễ, rước kiệu lễ vật dâng lên các Vua Hùng.

Đoàn nghi lễ tiến về đền tưởng niệm các Vua Hùng.

Đội tiêu binh dẫn đàu đoàn nghi lễ với cờ đỏ sao vàng, cờ hội rực rỡ tiến về đền tưởng niệm.

Dâng bánh chưng, bánh dày lên các Vua Hùng.

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba".

Lãnh đạo TP HCM dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Nghi thức niệm hương trước khi lãnh đạo và nhân dân TP HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Vua Hùng.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, nhìn lại năm 2021, TP HCM là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư. Năm 2022 sẽ là năm vượt khó, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng các cấp.