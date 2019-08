Trưa 9-8, ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, cho biết đến thời điểm hiện tại, sự cố kẹt van xả trên công trường thủy điện Đắk Kar vẫn chưa khắc phục được.

Thủy điện Đắk Kar. Ảnh B.N

Hiện nước đang được xả qua đường ống áp lực. Chiều nay, chờ mực nước rút để tiếp tục khắc phục van xả. Hiện tại, các đơn vị đã có phương án là khoan lỗ chờ, nếu trường hợp xấu xảy ra là nổ mìn để xả lũ.



Ông Lê Mai Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp, cho biết đến thời điểm hiện tại, mực nước tại hồ thủy điện Đắk Kar đã hạ xuống 2,5m so với ngày hôm 8-8 và đạt ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, do sự cố van xả đáy vẫn chưa thể khắc phục, nên việc xả nước vẫn phải thực hiện bằng cách xả qua đường ống áp lực. Nếu trong những ngày tới, trời vẫn tiếp tục mưa lớn thì có thể mức độ nguy hiểm lại tăng lên.

"Chiều hôm qua (8-8), UBND huyện Đắk R'lấp đã tổ chức di dời hai hộ dân sống ở hạ du thủy điện đến nơi an toàn. UBND huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền, cảnh báo và yêu cầu người dân tuyệt đối không đến vùng hạ du thủy điện Đắk Kar", ông Toản cho hay.

Công trình thủy điện Đắk Kar có dung tích thiết kế 13 triệu m3 nước, đang trong quá trình thi công. Mấy ngày qua, công trình này xảy ra sự cố kẹt van xả đáy, khiến mực nước hồ dâng cao, nguy cơ mất an toàn.

Chiều 8-8 Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn đã trực tiếp đến kiểm tra tại công trình. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan chức năng bằng mọi biện pháp phải hạ thấp mực nước để tránh xảy ra tình huống vỡ đập đột ngột. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Các lực lượng liên quan tập trung theo dõi, khắc phục sự cố.

Đến nay, lực lượng chức năng đã di dời hơn 5.000 người dân ở 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông ra khu vực an toàn