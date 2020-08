Sáng 13-8, sau khi Bộ Y tế ghi nhận có 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam, Sơ Y tế tỉnh đã công bố lịch trình 2 ca bệnh này.



1. Trường hợp 1

BN 882 (nam, SN 1969; ngụ tổ 4, Khu phố Xuyên Đông, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), là con trai của BN 524 (đường Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp, TP HCM). Theo thông tin bệnh nhân khai, trước ngày 26-7, BN 882 sống tại TP HCM. Từ ngày 27 đến 28-7, BN từ TP HCM về Quảng Nam (bằng tàu hỏa tại ga Trà Kiệu) cùng với con gái V.T.T.N.M (SN 2007).

Ngày 28-7, BN 882 được anh trai V.C.N chở về nhà tại địa chỉ Ku phố Xuyên Đông bằng xe máy, còn con gái BN được dì chở về Quế Xuân, Quế Sơn. Tại đây, BN tiếp xúc với người trong gia đình gồm cha V.C.Y, em trai V.C.X, V.C.X, V.C.N, H.T.C, cháu V.C.T.

Quảng Nam tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các ca bệnh

Từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày, BN 882 ra Khoa Hồi sức tích cực BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam chăm mẹ (BN 524) bằng xe máy (đi một mình). Sau đó, BN về lại nhà, tiếp xúc với cha V.C.Y.

Sáng 29-7, BN 882 ăn sáng tại quán bún của BN 626, có tiếp xúc trực tiếp với BN 626 và một số người hàng xóm vào ăn sáng (không rõ tên). 8 giờ, BN chở cha ra thăm mẹ - BN 524, tại đây tiếp xúc với cô ruột V.T.T (Mỹ Hạt, Nam Phước), người bệnh và người nuôi bệnh cùng phòng (không rõ tên). Thời gian nuôi bệnh, BN có ra quán trước cổng để mua đồ dùng sinh hoạt.

13 giờ ngày 30-7, BN 882 từ bệnh viện về lại nhà (bằng xe máy) tại Nam Phước, ở tại nhà và không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Thời gian này có nhân viên UBND, Trạm Y tế thị trấn Nam Phước cùng nhân viên khoa Y tế dự phòng Trung tâm y tế Duy Xuyên đến điều tra thông tin dịch tễ của BN 524, sau đó được yêu cầu cách ly tại nhà.

17 giờ ngày 31-7, BN 882:được đưa vào khu cách ly tập trung Khách Sạn Mỹ Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Ngày 1-8, kết quả xét nghiệm lần 1 của BN âm tính. Ngày 8-8, BN được lấy mẫu lần 2 và cho kết quả dương tính. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

2. Trường hợp 2

BN 883 (nữ, SN 1937; tổ 22, Nam Diêu, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam). BN này là mẹ của BN 858, sống chung nhà với N.T.H (1959), N.T.T (1985), N.V.Đ (1974).

Từ ngày 9 đến 23-7, BN 883 nhập viện điều trị tại khoa Bỏng tầng 2, BV Đà Nẵng. Trong quá trình nằm viện, BN nằm một chỗ, tiếp xúc với những người đến chăm nuôi N.T.M (BN 858), N.T.P (1969) (đều đã được cách ly tập trung), N.T.T (1956, Lê Độ - Đà Nẵng).

Trưa 23-7, BN 883 được đưa về nhà tại Hội An bằng xe ô tô do tài xế Đ.C.T (1993, N.P.N – Đà Nẵng ). Từ ngày 23-7 đến 12-8, BN ở nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và đến thăm gồm: N.C.C (1994), V.T.B (1994), L.T.D (1959), T.T.Đ ( 1954), N.N (1954), N.D (1939), N.T.N.O (1969, Điện Bàn), H.V.S (1962, Thôn 7b, Điện Nam Đông, Điện Bàn). Tình trạng BN 883 hiện tại ổn định, không ho, không sốt. Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền sử điều trị bệnh về tim mạch.