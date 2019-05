Liên tục phá nhiều án ma túy lớn

Bắt hàng loạt đối tượng vận chuyển ma túy

Thiếu tướng Phạm Văn Các cho biết thêm, thời gian vừa qua, nhiều án lớn về ma túy đã được triệt phá. Cụ thể, ngày 20-3, trinh sát Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng... tổ chức bao vây kho xưởng, khống chế "ông trùm" Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (quê Điện Biên), Thào Nở Páo (quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (quê Đắk Nông). Khám xét chiếc xe bán tải tại nhà kho và nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 300 kg ma túy tổng hợp. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 27-3, tổ tuần tra Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) phát hiện ôtô 4 chỗ và xe tải chạy rất nhanh nên dừng xe để kiểm tra hành chính. Hai người đàn ông (quốc tịch Trung Quốc) bỏ chạy thì bị tổ công tác 363 hỗ trợ bắt giữ. Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng carton chứa 895 bánh ma túy. Ngày 12-4, Đội CSGT Công an quận 5 đang tuần tra tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (quận 5) bắt quả tang 1 ôtô, 2 xe tải chứa nhiều loa di động bên trong chứa 1,1 tấn ma túy đá. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Yeh Ching Wei (người Đài Loan), Chiang Wei Chih (người Đài Loan) và Bùi Nguyễn Huy Vũ (ngụ quận Phú Nhuận).

Tối 12-5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Vĩnh Hưng đã bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Trương Quốc Cường (ngụ ấp Gò Châu Mai). Trước đó, lúc 18 giờ cùng ngày, Cường bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển 57 kg nghi ma túy đá cùng 20 bánh nghi heroin (gần 7 kg) từ bên kia biên giới Campuchia sang địa bàn xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng. Cường khai nhận đã vận chuyển số ma túy này từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

S.Hưng - H.Minh