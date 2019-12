Trưa cùng ngày, tại Đồn Biên phòng Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho 6 người dân nhặt và giao nộp số heroin này.



Một trong những người dân được tuyên dương là ông Mai Văn H. (62 tuổi; ngụ thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh). Ông H. cho biết chiều 30-11, ông thấy chiếc can nhựa nằm sát bờ biển nên nhặt về bán ve chai. Nghĩ bên trong can đựng bánh kẹo nên ông đổ hết xuống bờ biển, chỉ lấy can đem về. Đến chiều tối, khi nghe tin người dân trong thôn nhặt được heroin, ông tức tốc chạy tới khu vực nhặt được can nhựa thì thấy còn hơn 10 bánh heroin nên thu lượm rồi giao nộp cho biên phòng. Trên mỗi bánh heroin có logo ghi chữ Trung Quốc màu đỏ. Logo này vốn của một hãng thuốc khá nổi tiếng, được bán nhiều ở Myanmar và Thái Lan (không liên quan đến ma túy), có thể kẻ xấu dùng để ngụy trang ma túy.

Ông Nguyễn Hồng giao nộp 8 gói bột nghi ma túy đá nhặt được cho cơ quan chức năng Ảnh: QUANG NHẬT

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguồn gốc số heroin nói trên. Bước đầu, đại tá Nguyễn Đức Dũng nhận định trên chiếc can nhựa chứa heroin có nhiều con sò bám vào nên khả năng nó đã trôi trên biển một thời gian chứ không phải mới đây. Cũng theo đại tá Dũng, chưa có cơ sở để xác định số heroin này có liên quan đến vụ việc một phụ nữ nghi người Trung Quốc tử vong, thi thể được người dân phát hiện tại bãi biển Tam Tiến (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 15-11 hay không.

Trong 2 ngày qua, người dân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị cũng nhặt được nhiều gói bột nghi ma túy từ biển tấp vào bờ. Cụ thể, ngày 2-12, ông Nguyễn Hồng (trú thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) giao nộp 8 gói ni-lông (hình thù giống gói trà), bên trong chứa bột trắng nghi ma túy cho Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế). Theo thượng tá Ma Văn Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phong Hải, ông Hồng phát hiện 8 gói ni-lông này vào trưa 1-12, trên bờ biển thôn Hải Đông. Qua kiểm tra bước đầu của đồn trưởng Đồn Biên phòng Phong Hải xác định bao bì của các gói nghi ma túy làm bằng ni-lông màu vàng xanh, in chữ Trung Quốc, bên trong mỗi gói có 1 túi ni-lông trong suốt đựng chất bột trắng, ghi chữ AAA, tổng trọng lượng khoảng 7,8 kg.

Tại tỉnh Quảng Trị, chiều 2-12, anh Phan Văn Sáu (ngụ thôn Tân Hải, xã Gio Hải, huyện Gio Linh) ra bờ biển của thôn xem ngư dân đánh cá thì phát hiện một chiếc thùng nhựa, bên trong chứa các gói bột nghi là ma túy đá nên lập tức điện báo cho Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt.

Trung tá Nguyễn Công Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị), xác nhận bên trong chiếc thùng có 7 gói vuông ghi chữ Trung Quốc cùng ký hiệu AAA, có chứa chất bột trắng, nghi là ma túy.