Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện một số trường hợp “liệt sĩ” trở về sau nhiều năm gia đình nhận được giấy báo tử. Ngoài ông Phạm Văn Bình và Trịnh Thanh Bình, còn có ông Lê Giang Nam (xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An), Ngô An Ninh (xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh)… Sau khi về quê một thời gian ngắn, những người này một số trở lại Campuchia, số khác vào miền Nam sinh sống.