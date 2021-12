Tại Phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 2-12, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết do biến chủng mới Omicron nên các quốc gia đều xem xét thận trọng hơn và có đánh giá kỹ việc mở lại bay quốc tế. Theo kế hoạch ban đầu của Bộ GTVT, dự kiến đầu tháng 12 có thể mở một số đường bay nhưng do biến chủng mới, kế hoạch này cần rà soát lại đồng thời làm việc với các quốc gia để có phương án cuối cùng.

Tuy nhiên, theo ông Đông, việc mở lại bay quốc tế là nhu cầu thực tế, khách quan và không chỉ riêng Việt Nam, nhiều nước cũng xem xét mở lại bay quốc tế nhằm phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy giao thương, du lịch và đi lại của người dân. Do vậy, Bộ GTVT đã xây dựng kế hoạch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó có danh sách các quốc gia dự kiến cùng điều kiện mở lại.

Cụ thể, ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc thì có 10 quốc gia khác và chia thành 3 giai đoạn khác nhau, với lộ trình khách nhau. Cùng với đó là tần suất khai thác và biện pháp phòng chống dịch kèm theo để đảm bảo nhu cầu đi lại theo cầu của các thị trường đó.

Ông Đông nhấn mạnh để có kế hoạch cuối cùng và trình lên Thủ tướng xem xét quyết định, Bộ GTVT đang tiếp tục làm việc với các bộ Ngoại giao, Công an, Y tế… để hoàn thiện một cách chi tiết. Điều kiện để mở lại chuyến bay trước hết phải xem xét là công tác phòng, chống dịch, tỷ lệ tiêm vắc-xin của người dân và quan trọng hơn hết là sự đồng thuận của các quốc gia về phương thức kết nối, trong đó hộ chiếu vắc-xin cũng là công cụ để cơ quan chức năng xem xét việc mở lại các chuyến bay và đưa ra biện pháp cụ thể.