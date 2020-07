Ngày 11-7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến điều tra vụ lộ đề thi môn ngữ văn học kì II, năm học 2019-2020, khối lớp 9 trên địa bàn TP Pleiku.



Theo tìm hiểu của phóng viên, người làm lộ đề thi là bà T.T.T, nhân viên thư viện Trường THCS Trần Phú, TP Pleiku.

Ông Nguyễn Đình Nghệ, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, cho biết nhà trường có nắm bắt được việc đề kiểm tra môn ngữ văn bước đầu bị lộ, lọt ra từ quá trình in, sao đề của nhà trường.

Theo ông Nghệ, việc in, sao đề kiểm tra nhà trường đã chọn lọc kỹ. Những người nằm trong bộ phận in, sao đề không có con đang học lớp 6 hay lớp 9. Những người được giao in, sao đề môn ngữ văn của nhà trường bao gồm: Hiệu trưởng, một giáo viên dạy Hóa-Sinh, một nhân viên thiết bị trường học và bà T.T.T là nhân viên thư viện.

Nhân viên thư viện trường TSCS Trần Phú bị tình nghi mang đề thi về nhà nên đề thi bị phán tán cho nhiều người

Qua rà soát bước đầu, xác định bà T.T.T là người đã mang một bản đề thi môn ngữ văn về nhà. Sau đó, con của bà này thấy được đã gửi cho học sinh khác vào trước ngày kiểm tra.

Theo bà T.T.T, trong quá trình photocoppy môn ngữ văn vào chiều ngày 2-7, thì máy bị trục trặc nên có một tờ bị lỗi. Sau đó, bà đã lấy 1 tờ bỏ vào túi áo khoác, cùng với điện thoại mà không bỏ vào thùng để hủy đi. Việc làm của bà T.T.T cũng không báo cho hiệu trưởng nhà trường biết.

Bà T.T.T phân trần việc làm của mình không có mục đích xấu, hay được ai nhờ vả. Đến tối, khi về nhà thì con gái đang học cấp III lấy điện thoại chơi, thấy tờ đề nên đã chụp gửi cho một học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn TP Pleiku. Bản thân bà T.T.T cũng không biết việc con mình phát tán đề ra ngoài cho đến ngày 4-7.

Theo ông Nguyễn Đình Nghệ, quá trình in, sao đề đã được quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc. "Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp hi hữu như thế này. Việc làm lộ đề là một vấn đề nghiêm trọng. Đến nay, do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, cũng như sự chỉ đạo của cấp trên nên nhà trường vẫn đang đợi rồi mới có hướng xử lý" – ông Nghệ nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 3-7, học sinh lớp 9 trên địa bàn TP Pleiku thi học kì II, môn ngữ văn, năm học 2019-2020. Việc giao nhận, bảo quản, mở đề, đáp án, tổ chức coi thi thực hiện đúng quy chế và lập biên bản đầy đủ theo quy định.

Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, bộ phận chuyên môn bậc THCS, Phòng GD-ĐT TP Pleiku nhận được thông tin đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 9 bị lộ. Phòng GD-ĐT TP Pleiku đã họp các cơ quan nắm tình hình và bàn biện pháp xử lý. Sau khi kiểm tra tin nhắn và hình ảnh, xác định đề ngữ văn lớp 9 của phòng GD-ĐT đã bị lộ, phòng GD-ĐT đã yêu cầu các trường tạm thời ngừng chấm môn ngữ văn và niêm phong tại trường.

Sau khi nắm thông tin, UBND TP Pleiku đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT TP Pleiku sử dụng đề dự phòng để tổ chức kiểm tra lại môn ngữ văn lớp 9 vào ngày 6-7. Cùng với đó, giao Công an TP Pleiku phối hợp với phòng GD-ĐT, cùng các cơ quan chuyên môn điều tra vụ việc.