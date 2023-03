Khán đài C và D cũng chỉ hoàn thiện đổ bê tông, hiện trạng gần như không thay đổi so với thời điểm tháng 9-2022. Do nhiều gói thầu chậm tiến độ, cuối tháng 2-2023, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 3, số 7, số 9 đến ngày 30-6-2023.