Sáng 16-12, Sở Y tế Bình Dương cho biết sau khi Báo Người Lao động phản ánh về việc rất nhiều công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR Covid-19 quá cao, Thanh tra sở này đã tiến hành kiểm tra phòng khám đa khoa An Thuận (KP Thạnh Hòa, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).



Tại buổi làm việc, phía phòng khám chỉ cung cấp được hợp đồng test Covid-19 năm 2021 số 201100/HĐKSK ngày 5-7-2021 giữa Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sóng Thần (tên cũ của phòng khám đa khoa An Thuận) với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam. Tuy nhiên, hợp đồng chỉ thể hiện phòng khám thực hiện test nhanh cho số lượng 300 nhân viên, ngày khám 6-7-2021, địa điểm tại Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (Xưởng 4: Lô B10-11-12 đường Đại Đăng, KCN Đại Đăng, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), với giá test là 350.000 đồng/người/lần.

Phòng khám này cho biết không ký Hợp đồng xét nghiệm PCR với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam mà chỉ thực hiện Bảng báo giá và thanh toán chi phí xét nghiệm trực tiếp với công ty.

Phòng khám đa khoa An Thuận thực hiện khám sức khỏe cho rất nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương

Công nhân phản ánh Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam trừ tiền test Covid-19 với giá "cắt cổ"

Đối với việc thực hiện xét nghiệm 57 trường hợp công nhân Công ty TNHH Uchiyama, phòng khám đa khoa An Thuận thừa nhận đúng như nội dung báo chí phản ảnh.

Theo đó, phòng khám chỉ gửi mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y học Dự phòng Quân đội phía Nam- đơn vị đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo Giấy chứng nhận do Viện Pasteur TP HCM cấp và đã xuất trình Hợp đồng nguyên tắc số 07/21/PKĐKAT-YHDPPN ngày 15-7-2021 giữa phòng khám và Trung tâm Y học Dự phòng Quân đội phía Nam kèm bảng báo giá xét nghiệm mẫu đơn là 1.000.000 đồng/mẫu; Đã xuất trình đủ 57/57 Phiếu kết quả xét nghiệm từ ngày 3-11 đến ngày 1-12-2021 của nhân viên Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam.

Về công tác thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm PCR, phòng khám đã xuất trình 2 hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam như sau: Hóa đơn số 0002053 ngày 08/11/2021, tên hàng hóa, dịch vụ: Test Covid-19, tổng số tiền 229.930.000 đồng; kèm bảng kê hàng hóa, dịch vụ, trong đó giá dịch vụ Xét nghiệm Test RT-PCR (mẫu đơn) 1.900.000 đồng/mẫu

Hóa đơn số 0002095 ngày 12-11-2021, tên hàng hóa, dịch vụ: Test Covid-19, tổng số tiền 257.900.000 đồng; kèm bảng kê hàng hóa, dịch vụ, trong đó giá dịch vụ Xét nghiệm Test RT-PCR (mẫu đơn) 1.500.000 đồng/mẫu.

Ngoài việc gửi mẫu PCR cho Trung tâm Y học Dự phòng Quân đội phía Nam, phòng khám này còn gửi mẫu cho một số phòng xét nghiệm như: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex, Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, Phòng xét nghiệm Việt Á ...

Theo hợp đồng mới nhất của phòng khám An Thuận ký với Chi nhánh Công ty CP Y tế Việt Á tại Bình Dương từ ngày 25-8-2021 đến 31-12-2021, giá hợp đồng xét nghiệm Covid PCR Realtime như sau: Mẫu đơn 734.000 đồng/người, Mẫu gộp 5 là 300.000 đồng/người, Mẫu gộp 10 là 262.500 đồng/người. Phòng khám đã xuất trình các kết quả xét nghiệm gửi mẫu cho Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Việt Á Miền Nam ở TP HCM từ tháng 8 đến tháng 12-2021.

Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Y tế đã chỉ ra những sai phạm của phòng khám đa khoa An Thuận. Theo đó, mặc dù chưa được Sở Y tế cho phép thực hiện dịch vụ Xét nghiệm RT-PCR, cơ sở chỉ thực hiện lấy mẫu gửi các phòng xét nghiệm thực hiện PCR đủ điều kiện nhưng phòng khám đã thực hiện việc báo giá dịch vụ xét nghiệm PCR cho các công ty trên địa bàn, trong bảng báo giá không nêu rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm PCR.

Cụ thể, phòng khám đã xuất trình 3 bảng báo giá test nhanh và lấy mẫu PCR như sau: Bảng báo giá ngày 12-7-2021: Test nhanh 350.000, PCR đơn 1.900.000; Bảng báo giá ngày 10-11-2021: PCR đơn 1.500.000; Bảng báo giá ngày 15-11-2021: PCR đơn 1.300.000.

Ba bảng báo giá nêu trên do bà Hoàng Thị Dơi, chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh ký và đóng dấu treo của phòng khám, phòng khám báo cáo có giấy ủy quyền số 01/CVNG/UQ/21 ngày 27-7-2021 của ông Trần Lê Phi, Giám đốc cho bà Hoàng Thị Dơi, ủy quyền báo giá dịch vụ ...

Một sai phạm nghiêm trọng khác nữa là phòng khám này chưa thực hiện việc công bố giá xét nghiệm Covid-19 về Sở Y tế theo văn bản chỉ đạo số 2545/SYT-KH-TC ngày 11-10-2021 về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19.

Mặt khác, bảng báo giá của phòng khám đa khoa An Thuận không nêu rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm PCR, ngoài ra đơn vị này cũng không ký Hợp đồng xét nghiệm PCR với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu Phòng khám đa khoa An Thuận có công văn giải trình các mặt còn tồn tại và hướng xử lý khắc phục trước ngày 20-12-2021.