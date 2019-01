Vụ tìm chủ nhân 230 lượng vàng: 2 người bán vàng khai đầy mâu thuẫn

17/01/2019 15:58

Chiều 17-1, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công an tỉnh sẽ báo cáo Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh thành đề nghị thông báo tìm chủ sở hữu của 230 lượng vàng tây (hơn 14 kg) mà đơn vị đang tạm giữ.



Đại tá Lợi cho hay, ngày 15-1, hai người dân ngụ tại một địa phương ở tỉnh Quảng Nam đem đến một cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh bán hơn 230 lượng vàng Tây. Thấy dấu hiệu khả nghi, chủ cửa hàng đã trình báo vụ việc cho công an.

Số vàng tây 2 người dân đem đi bán

Số lượng vàng tây trên gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay có giá trị hơn 5 tỉ đồng. Trên các loại trang sức có các ký hiệu: "T.DANH 610" của Công ty Thanh Danh; "K.LOAN610" của Công ty Kim Loan; "K.HAO610" của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.

Khi công an mời về làm việc, 2 người bán vàng nói rằng số vàng đó do mình nhặt được. Tuy nhiên, lời khai của 2 người này có sự mâu thuẫn, lúc thế này lúc thế khác. Hiện nay, công an đang tạm giữ tang vật để tìm chủ sở hữu.

Hơn 14 kg vàng tây có nhiều dấu hiệu khả nghi

Trong chiều 17-1, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã xác minh một số doanh nghiệp có tên khắc trên số trang sức này nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy các công ty đó là chủ sở hữu.

Thông qua báo chí, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam thông báo nếu cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu hoặc có liên quan đến số vàng nói trên thì đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam tại số 19 Trần Hưng Đạo (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc liên hệ qua số điện thoại điều tra viên Huỳnh Văn Lâm: 0986.057.705 - 0905.530.979 để trình báo, phối hợp để điều tra, ngăn chặn tội phạm.

Tr.Thường