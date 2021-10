Ngày 8-10, Tổ Công tác đặc biệt của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với tỉnh Long An về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ và công tác an sinh xã hội ở tỉnh này.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội Lê Tấn Dũng làm việc tại Long An

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết tỉnh là một trong những địa phương tâm dịch Covid-19. Dịch bệnh đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, cùng với công tác phòng chống dịch, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội.

"Long An đã chủ động triển khai các gói hỗ trợ một cách kịp thời, minh bạch; vận động công nhân, lao động ở lại địa phương, cam kết hỗ trợ gói an sinh, ưu tiên tiêm vắc-xin cho công nhân phòng Covid-19 để đáp ứng yêu cầu tái sản xuất" - ông Hòa thông tin.

Ngoài ngân sách nhà nước, thời guan qua, Long An còn huy động được nhiều nguồn lực xã hội thực hiện công tác an sinh xã hội

Theo báo cáo của tỉnh Long An, tính đến ngày 6-10, tỉnh triển khai hỗ trợ cho trên 435.000 người thuộc các nhóm đối tượng, với tổng kinh phí trên 357 tỉ đồng. Ngoài ra, Long An còn huy động các nguồn lực, thực hiện hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 5.500 hộ nghèo và trên 153.000 công nhân tại các khu nhà trọ trên địa bàn với nguồn kinh phí trên 235 tỉ đồng.

Toàn tỉnh có 86 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hay mồ côi cả cha lẫn mẹ do Covid-19. Thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà, tạo điều kiện thuận lợi cho những trẻ em này nhận được các chính sách hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của tỉnh Long An cũng như chủ động trong chỉ đạo, triển khai các gói hỗ trợ, bảo đảm đời sống người dân. Thời gian tới, ông Dũng đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phòng dịch trong tình hình mới, không được chủ quan, mất cảnh giác.

"Long An đẩy nhanh hoàn tất việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại theo tinh thần Nghị quyết 68 và Quyết định 23. Mặt khác, quan tâm bảo đảm ổn định lực lượng lao động về số lượng, tâm lý, chế độ hỗ trợ để người lao động yên tâm ở lại nơi làm việc" - ông Dũng nhấn mạnh.