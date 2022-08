Sáng 20-8, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành uỷ TP HCM, đã dẫn đầu đoàn công tác của TP HCM đến thăm và làm việc tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP HCM).



Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động đã tặng đồng bào, chiến sĩ xã đảo Thạnh An 2.000 lá cờ Tổ quốc. Ông Lê Minh Sơn (65 tuổi, ngư dân xã Thạnh An) có mặt tại UBND xã Thạnh An từ rất sớm để nhận cờ Tổ quốc.

Trao cờ Tổ quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng đến lãnh đạo xã Thạnh An

Nâng niu lá cờ Tổ quốc và túi thuốc trên tay, ông Sơn xúc động chia sẻ: "Người dân chúng tôi rất hạnh phúc và vui mừng khi được Báo Người Lao Động trao tặng cờ. Công việc đánh bắt, nuôi trồng hiện nay còn nhiều khó khăn. Giá bán ra của hải sản còn thấp, thu nhập của ngư dân còn bấp bênh. Những lá cờ Tổ quốc đã động viên tinh thần để chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc đến lãnh đạo xã Thạnh An

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh An, những lá cờ Tổ quốc mà Báo Người Lao Động trao tặng đã lan toả tình yêu nước đến với người dân, đặc biệt là người dân sinh sống tại xã đảo Thạnh An - một cửa ngõ của TP HCM.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nhận cờ Tổ quốc

Người dân xúc động khi nhận cờ Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Hiếu cho biết chính quyền địa phương sẽ trao lại những lá cờ Tổ quốc này đến tất cả các hộ gia đình của xã và tổ chức cho người dân treo cờ Tổ quốc đồng loạt vào các dịp lễ, Tết hoặc những sự kiện trang trọng của đất nước và TP HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng những lá cờ Tổ quốc mà Báo Người Lao Động trao tặng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Từ những lá cờ Tổ quốc này, người dân sẽ tạo nên một màu sắc riêng về tinh thần yêu nước cho địa phương.

Tại buổi làm việc với UBND xã Thạnh An, ông Nguyễn Hồ Hải cũng gợi ý UBND xã này nên lồng ghép, đưa những lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng vào kế hoạch xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh của địa phương.

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động thực hiện từ tháng 6-2019. Đến nay, Chương trình đã trao và ký kết trao tổng cộng 1.187.220 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, chiến sĩ và người dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.