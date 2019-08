Ngày hôm nay 7-8, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra vụ bé trai tên L.H.L. (6 tuổi, trú tại Hà Nội), là học sinh lớp 1, trường quốc tế Gateway, tử vong trên xe đưa đón học sinh của cơ sở giáo dục này.



Một người đàn ông bế em L. (trong trạng thái cơ thể đã cứng) từ ôt ô vào trong phòng y tế - Ảnh trích xuất từ camera

Về góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), nhận định đây là vụ việc rất thương tâm xảy ra từ việc cẩu thả, thiếu trách nhiệm kiểm tra, kiểm đếm khi đưa đón các cháu học sinh đến trường bằng phương tiện ôtô dẫn tới để quên 1 cháu trên xe làm cháu bé bị tử vong.



Để có căn cứ xử lý vụ việc cần đợi kết quả điều tra trên cơ sở làm rõ nguyên nhân chết của cháu để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhận định của luật sư Thơm, có khả năng cháu bé bị tử vong do ngạt đường hô hấp khi nằm ngủ trên xe ôtô trong tình trạng tắt máy, đóng kín cửa. Theo thỏa thuận giữa nhà trường và gia đình học sinh thì việc đưa đón các cháu đến trường bằng phương tiện ôtô với danh sách thường sẽ là từ 10 đến 12 cháu 1 xe ô tô/chặng đón. Hàng ngày vào buổi sáng, mỗi gia đình đưa các con đến một địa điểm cố định để xe ôtô của nhà trường đi đến và có 1 giáo viên đi cùng xuống đón các con đến lớp học.

Về nguyên tắc, khi giáo viên đến đón các cháu học sinh với số lượng cố định theo danh sách thì khi đưa đến trường, xuống xe phải bàn giao đủ số đã đón, trừ những trường hợp lý do nghỉ học sẽ phải được phụ huynh thông báo. Tuy nhiên, do giáo viên thiếu trách nhiệm kiểm tra số học sinh đã đón hoặc do cẩu thả không kiểm tra đã bỏ quên 1 cháu bé có thể còn đang nằm ngủ trên xe ôtô dẫn tới khi lái xe ôtô tắt máy, đóng kín cửa đã làm cháu bị tử vong.

Tùy theo kết quả điều tra, thu thập các chứng cứ thì hành vi của người giáo viên phụ trách đưa đón các cháu bằng xe ôtô sẽ có dấu hiệu phạm tội "Vô ý làm chết người" hoặc tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự hoặc Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Nếu có đủ căn cứ xác định người giáo viên phạm tội "Vô ý làm chết người" thì thuộc lỗi vô ý vì cẩu thả. Đó là trường hợp do cẩu thả mà người phạm tội không thấy trước khả năng gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước hoặc có thể thấy trước.

Nếu xét thấy hành vi của người giáo viên phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" thì thuộc lỗi vô ý cẩu thả do không thực hiện nhiệm vụ được giao là phải có trách nhiệm kiểm tra, kiểm đếm các cháu học sinh khi nhận từ phụ huynh đến khi bàn giao đủ số học sinh vào lớp học.