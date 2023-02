Ngày 9-2, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.



Đại tướng Tô Lâm cùng các chiến sĩ trong Lễ xuất quân

Theo đó, đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này gồm 24 người,. Ngay đêm 9-2, đoàn cán bộ, chiến sĩ lên đường bay sang Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, kịp thời trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nêu rõ xuất phát từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng. Qua đó, Bộ Công an Việt Nam chính thức cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc tham gia của đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với đó, thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên thực địa, với vai trò đại diện cho quốc gia và lực lượng Công an Việt Nam, mọi người phải nỗ lực, cố gắng, tích cực phối hợp với các lực lượng khác, không quản ngại khó khăn nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc này nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ công an cách mạng.

Các chiến sĩ kiểm tra các dụng cụ trước khi lên đường

Liên quan đến việc này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức một đoàn cứu nạn cứu hộ của bộ tới làm nhiệm vụ quốc tế tại khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đoàn nhận lệnh lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam sang giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn lên đường chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh chứng tỏ tính chuyên nghiệp, kỷ luật, tính chiến đấu rất cao của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.



Trung tướng Tô Ân Xô chia sẻ trước lễ xuất quân

"Tôi hi vọng đoàn 24 chiến sĩ cứu nạn cứu hộ và nhân viên y tế khi sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp nhân dân vùng bị nạn khắc phục những hậu quả của thảm họa. Qua công tác cứu nạn cứu hộ này, những sứ giả hòa bình của Việt Nam sẽ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong lòng bạn bè quốc tế, đồng thời học hỏi được kinh nghiệm quý báu của bạn bè quốc tế" - Người phát ngôn của Bộ Công an nhấn mạnh.



Trước đó, vào rạng sáng ngày 6-2, thảm họa động đất 7,8 độ richter xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã làm hàng loạt công trình sụp đổ. Trận động đất ảnh hưởng, gây thiệt hại nặng nề đến 2 quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Tính đến sáng ngày 9-2 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới 15.383 người và dự báo còn tiếp tục gia tăng. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn từ nhiều nước trên thế giới được huy động hỗ trợ cứu nạn.