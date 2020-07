Tại cuộc họp trực tuyến của Ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu điều tra vụ tấm lưới chống lóa "bốc hơi" trên Quốc lộ 1, đặc biệt là đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.



Lưới chống chói lóa ở khu vực xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị tháo dỡ đoạn dài hàng chục mét. Ảnh: KỲ NAM

Nguy hiểm khi chạy xe đêm

Theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, chỉ với chiều dài chừng 10 km qua TP Phan Thiết và 2 xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc), Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) nhưng đã có gần 100 tấm lưới chống lóa trên Quốc lộ 1 bị mất. Điều đáng nói là những tấm lưới chống lóa này đã mất từ nhiều năm qua nhưng đơn vị bảo trì đường bộ vẫn không thay thế. Anh Nguyễn Văn Thành, một tài xế xe buýt chạy tuyến Phan Thiết đi huyện Bắc Bình, cho biết: "Các xe khi chạy giờ khuya thường bật chế độ đèn pha. Vì vậy, khi đang chạy có tấm chắn liên tục, đến đoạn bị tháo dỡ thì đèn pha chiếu vào mắt bất ngờ, rất dễ mất tay lái gây tai nạn".

Một vụ tai nạn đau lòng đã từng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) khiến 1 người chết tại chỗ. Một người đàn ông 50 tuổi đã leo qua dải phân cách chỗ không có bảng chống lóa để qua đường, đúng lúc xe tải vừa chạy tới bị chói mắt, không phát hiện đã cán người đàn ông này. Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, chỉ tính riêng ở tỉnh này đã có hơn 1.500 tấm lưới chống lóa bị "bốc hơi" trong tổng số hơn 35.000 tấm được lắp đặt.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang tình trạng người dân tháo tấm lưới chống lóa xảy ra liên tục ở nhiều điểm. Không chỉ tháo 1 tấm lưới để băng qua đường mà nhiều đoạn lưới chống lóa bị tháo dài gần trăm mét. Không chỉ địa điểm này, dọc Quốc lộ 1 từ huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm… tất cả đều có tình trạng tương tự.

Bên cạnh đó, theo phản ánh của các tài xế, nhiều đoạn không phải do người dân tháo dỡ mà do cơ quan chức năng không lắp đặt lưới chống lóa. Anh Nguyễn Thái Võ, tài xế chạy tuyến Nha Trang - TP HCM, cho biết: "Tôi chuyên chạy về đêm nhưng nhiều đoạn đường chỉ có miếng phản quang nhỏ mà không có lưới chống lóa, rất nguy hiểm khi xe ngược chiều pha đèn. Nhất là qua các cầu cũ, đường bị bóp nhỏ lại, nếu tài xế bị chói lóa, không quan sát kỹ sẽ gây tai nạn".

Trên Quốc lộ 1 qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhiều đoạn cũng trống trơn không có bảng chống lóa. "Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, rất nhiều ý kiến đã phản ánh về tình trạng nhiều đoạn quốc lộ qua địa bàn huyện không được lắp bảng chống lóa trên dải phân cách ở giữa. Điều đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao do tài xế của xe chạy ngược chiều bị lóa mắt. Chúng tôi đang kiến nghị UBND tỉnh và Sở Giao thông Vận tải tỉnh phải có ý kiến về việc này, chứ để vậy nguy hiểm lắm" - ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, nói.

Quốc lộ 1 qua TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận “trắng” bảng chống lóa. Ảnh: HỢP PHỐ

Chưa bắt quả tang vụ nào

Trước tình hình nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông khi các tấm lưới chống lóa biến mất, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra. "Chúng tôi cũng đã đề nghị đơn vị bảo trì tuyến Quốc lộ 1 có kế hoạch khôi phục lại các tấm đã mất" - ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, nói.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Lương TP Nha Trang, địa phương này đã nắm tình trạng mất cắp lưới chống lóa này. "Tuy nhiên, chúng tôi rất khó bắt được quả tang. Công an xã nhiều lần tuần tra nhưng chưa bắt được vụ nào. Có thể là các đối tượng nơi khác đến chứ chưa hẳn là người địa phương. Phải bắt quả tang thì mới rõ được" - một lãnh đạo xã cho biết.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, cho biết đến tháng 9 tới sẽ hết thời gian bảo hành dự án Nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1. "Khi hết bảo hành, để nghiệm thu buộc phải khôi phục lại hết. Bây giờ các đơn vị thi công đang tập trung sửa chữa mặt đường, còn bảng chống lóa thì sẽ làm sau nhưng buộc phải đầy đủ mới tính hết bảo hành được" - ông Đông nói.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay ngay trong cuộc họp của Ban ATGT tỉnh Phú Yên vào chiều 15-7 cũng đã đề cập vấn đề này. Hiện nay, chủ đầu tư cũng đang tiến hành sửa chữa một số điểm tại Tuy An. Ban ATGT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến" - ông Dương nói.

Trong khi đó, đại diện Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) lại cho rằng: "Ban đã yêu cầu nhà thầu rà soát cái nào thuộc trách nhiệm nhà thầu như hư hỏng thì phải sửa chữa, khắc phục, còn mất mát thì không phải trách nhiệm của nhà thầu".