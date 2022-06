Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trâm (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) liên tục than thở về tình hình thời tiết tại TP HCM trong những ngày gần đây.

"Khoảng 3 giờ chiều là trời oi bức. Tình trạng này kéo dài cho đến tận đêm khuya. Thời tiết nắng nóng kéo dài gây cảm giác khó chịu và mệt mỏi, ăn uống không ngon" - chị Trâm nói.

Tương tự, anh Lê Trung Hoàng (ngụ TP Thủ Đức) cũng nhận xét thời tiết TP HCM gần đây khá "nóng nực". "Mới 7 giờ sáng đã thấy trời nắng gắt, không khí oi bức. Ngồi một chỗ thôi cũng đổ mồ hôi. Mỗi lần đi từ bên ngoài về thì người ướt như tắm" - anh Hoàng nói và cho hay mặc dù vào buổi chiều thường hay có mưa nhưng cũng không làm giảm đi sự oi bức khó chịu.



Thời tiết oi bức cả ngày lẫn đêm

Theo số liệu của Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này rơi vào các ngày 6 đến 11-6.

Cụ thể, nhiệt độ cao nhất tại TP Biên Hòa trong những ngày qua dao động từ 35-36 độ C. Riêng ngày 9-6 có nhiệt độ cao nhất tại đây là 36,9 độ C. Tương tự, nhiệt độ tại các tỉnh thành như: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và TP HCM dao động từ 35-36 độ C.

Còn trong 2 ngày 13 và 14-6, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh, thành Nam bộ dao động từ 33-34 độ C, chưa đạt ngưỡng nắng nóng. Mặc dù nhiệt độ 2 ngày này có giảm hơn nhưng đa số người dân vẫn cảm nhận được sự oi bức.

Nắng nóng kéo dài gây cảm giác khó chịu

Đại diện Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ lý giải nguyên nhân của hiện tượng oi bức trên là do ở phía Bắc tồn tại rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ bắc đang bị nén xuống khu vực Bắc Bộ. Rãnh này đã gây nên thời tiết nắng nóng mấy ngày qua ở Bắc Bộ, Trung Bộ. Còn tại khu vực Nam bộ, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình; áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ. Như vậy, khu vực chịu chi phối bởi hình thế chính là áp cao Tây Thái Bình Dương, vì là dòng giáng làm cho ban ngày trời ít mây, nắng nhiều, nhiệt độ tăng cao.

Trong 2 đến 3 ngày tới, rãnh áp thấp tiếp tục có trục qua khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam duy trì cường độ yếu - trung bình. Thời tiết Nam bộ sẽ có mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.