Lý lịch bất hảo và lời khai bất ngờ của tài xế "nghiện" tại công an

Xử lý 7 tài xế nghiện ma túy

Theo trung tá Nguyễn Thanh Hồng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Thủ Đức và Đảng ủy- UBND phường Trường Thọ về công tác tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Trường Thọ đã xây dựng kế hoạch tuần tra, xử lý hành vi vi phạm luật giao thông, trật tự lòng lề đường. Sau 2 ngày ra quân (13 và 14-1), lực lượng công an phường đã phối hợp với CSGT, đội ma túy, hình sự và Trạm Y tế phường kiếm tra hành chính các tài xế trên các tuyến đường xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1 và cụm cảng Trường Thọ. Qua kiểm tra hàng chục tài xế xe đầu kéo container, qua test nhanh, công an phát hiện 7 trường hợp dương tính với ma túy, 1 phụ xe sử dụng bằng giả...