Thói quen cha mẹ tự đưa đón con đến trường từ trước đến giờ đã làm số đông người quên suy xét con mình đến trường bằng phương tiện gì là an toàn nhất. Bỏ qua thiểu số có ôtô riêng, phần còn lại đều đưa rước con em bằng xe máy, từ cấp mầm non cho đến THPT. Với hàng triệu học sinh, riêng TP HCM đã thấy đến giờ tan học là xe chen xe, cổng trường kín nghịt, con cái bơ phờ... Cùng lúc hàng triệu xe máy chở trẻ em ra đường thì cũng từng ấy mối nguy hiểm về giao thông. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại TP HCM và các tỉnh lân cận đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông và các em học sinh chết cùng cha mẹ trong tai nạn trên đường. Đây là vấn đề đáng báo động nhưng nó đã bị khuất lấp trong các vụ tai nạn giao thông chung mà không được phân tích và riêng biệt tìm phương án giảm thiểu. Thực trạng này cũng xảy ra ở các tỉnh, thành phố lớn khác trên cả nước, bởi sự bức bối và nguy hiểm về giao thông khá tương đồng.



Học sinh cũng là người tham gia giao thông và ngặt nghèo hơn là các em phải tham gia giao thông bắt buộc, trong khung giờ cố định. Nói như thế để thấy các em không thể không ra đường, nên cũng không thể tránh các nguy cơ rình rập. Cha mẹ cùng con đến trường bằng xe máy thực chất chỉ làm giao thông thêm căng thẳng và tăng nguy hiểm lên gấp đôi. Trong khi đó, hệ thống giao thông công cộng để phục vụ cho việc đưa đón học sinh đến nay vẫn chưa có, nên khả dĩ một phần nhỏ học sinh sử dụng xe buýt thay thế ở một số ít tuyến thuận tiện.

Khó thay đổi được thực tế này nên một số trường tự tổ chức đưa rước học sinh nhưng cách làm cũng không kém nguy hiểm như những vụ tai nạn xảy ra đã minh chứng. Trước hết, quan niệm sai lầm khi cho rằng đưa rước học sinh thì xe tạm nào cũng xong, sử dụng các xe cũ không còn kinh doanh được... Nên nhớ, học sinh rất hiếu động, ít kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng ứng phó tình huống còn kém... nên lẽ ra đây mới chính là đối tượng được bảo đảm an toàn giao thông cao nhất, phương tiện tốt nhất, lưu thông cẩn thận nhất. Ấy vậy mà những gì đang diễn ra thực tế thì ngược lại, chỉ vì lý do học sinh là khách hàng ít lợi nhuận nhất.

Hãy nhìn các nước lân cận như Hàn Quốc, Nhật, Singapore..., hệ thống xe buýt trường học luôn được ưu tiên phát triển. Phương tiện đưa đón chắc chắn được bảo trì kỹ càng, tài xế là người được kiểm tra thường xuyên về kinh nghiệm cũng như tính cẩn thận và đường luôn được ưu tiên cho xe đưa đón học sinh. Thậm chí, loại xe buýt này có một thanh chắn phía trước, mỗi khi dừng sẽ được hạ xuống để ngăn học sinh qua đường phía trước đầu xe mà không thấy được xe cùng chiều đi qua. Còn về văn hóa giao thông thì hầu như ai cũng nhường đường ưu tiên cho những hành khách đặc biệt này.

Nhu cầu học sinh đến trường bằng xe công cộng là có thật, hiểm nguy đối với các em cũng rất thật từng ngày, vậy thì không lý do gì không đặt ra vấn đề tổ chức xe buýt đưa rước học sinh. Có thể trong ngắn hạn, cải biến hệ thống xe buýt hiện có, vốn đang ế ẩm. Đừng sợ khó bởi khó thế nào cũng đáng để bảo đảm sự an toàn của con người.