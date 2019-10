Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 30-10, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm Bùi Thị Thu Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Hoàng Phát; Nguyễn Khắc Trọng (chồng của Hồng, trú tại tỉnh Đăk Lăk); Nguyễn Văn Chương (trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để làm rõ tội danh "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép".



Cơ quan An ninh điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đọc lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Chương

Trước đó, nhóm đối tượng này biết gia đình ông L.Đ. Th. (trú xã Vinh An) có nguyện vọng cho con trai đi định cư ở Mỹ nên tìm đến dụ dỗ, thuyết phục với những viễn cảnh đẹp đẽ. Nhóm này cam kết con ông Th. sẽ được đi bằng đường du lịch đến những nước giáp biên giới với Mỹ, sau đó vào Mỹ định cư. Tưởng dễ dàng, vợ chồng ông Th. đã liều vay mượn 36.000 USD để đóng cho nhóm đối tượng này làm thủ tục. Sau khi nhận tiền, nhóm đối tượng này "cao chạy xa bay", ông Th. lâm vào cảnh "tiền mất tật mang".

Sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuộc điều tra, xác định thêm 4 nạn nhân của nhóm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài này và mỗi người đã đóng ít nhất 21.000 USD.

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, thời gian qua ở địa phương này có một số người dân lợi dụng việc đi du lịch các nước như Mexico hoặc Panama rồi tìm cách trốn qua Mỹ hoặc một số nước châu Âu. Những người này đều có người thân ở Mỹ. Khi vào Mỹ, họ phạm tội nhỏ để người thân thuê luật sư bảo lãnh ra rồi tìm cách định cư ở nước này.