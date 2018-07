27/07/2018 02:53

Theo thông tin ban đầu, máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh: Trung tá Khuất Mạnh Trí - phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng, SN 1978, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội; thượng tá Phạm Giang Nam - Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, SN 1972, quê quán xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.



Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhận xét 2 nạn nhân đều là những phi công kỳ cựu, có nhiều giờ bay và nhiều kinh nghiệm. "Hiện lực lượng của Bộ Quốc phòng gồm lực lượng của Quân khu 4, các lực lượng quân sự của tỉnh Nghệ An đã tiếp cận được hiện trường nơi chiếc máy bay Su-22 rơi; đang khắc phục hậu quả và điều tra xác minh để tìm nguyên nhân vụ tai nạn" - Thượng tướng Nghĩa nói.

Hiện trường vụ máy bay Su-22 rơi, 2 phi công tử nạn Ảnh: ĐỨC NGỌC

Chiếc máy bay quân sự bị rơi ở khu vực khe núi khi đang bay huấn luyện. Vì vậy, không có thiệt hại gì cho nhân dân ở khu vực này.

Chiều cùng ngày, sau hơn 1 giờ vượt qua khoảng 3 km đường rừng, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại hiện trường vụ máy bay Su-22 rơi tại xã Nghĩa Yên. Vị trí máy bay rơi gần đỉnh núi. Tại hiện trường có một hố lớn do máy bay đâm vào núi gây ra. Xung quanh đó mảnh vỡ của máy bay vương vãi khắp nơi. Việc tiếp cận hiện trường khó khăn do địa hình núi dốc đứng, trời đổ mưa to. Lực lượng quân đội canh giữ hiện trường nghiêm ngặt.

Ông Phạm Trọng Bảy - một người dân xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn; ở gần khu vực máy bay rơi - thuật lại: "Đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì chúng tôi nghe một tiếng nổ rất lớn, khói bốc lên trên đỉnh núi, mọi người mới biết là có máy bay rơi". Nhiều người khác làm rẫy gần đấy lần đến hiện trường, phát hiện máy bay bị vỡ vụn thành nhiều mảnh, vương vãi khắp trên núi.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, cho biết sau khi nhận được thông tin máy bay rơi, chính quyền địa phương và người dân xã Nghĩa Yên đã cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phối hợp tìm kiếm. Đến 19 giờ ngày 26-7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ lớn của máy bay và một phần thi thể 2 phi công tử nạn. Do trời tiếp tục có mưa to nên việc tiếp cận hiện trường tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

