Những ngày này, khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, luôn dập dìu trên những tuyến đường, bãi biển ở "đảo ngọc" Phú Quốc (Kiên Giang). Với thời tiết nắng nóng, khí hậu trong lành, du khách thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ giữa mùa dịch Covid-19.



Du khách tăng trở lại

Chị Bảy, chủ tiệm spa dành cho phái đẹp ở huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), phấn khởi nhìn nhận khách du lịch vẫn tấp nập. "Với thời tiết 25-35 độ C ở đảo ngọc này, không chỉ người dân bản địa và du khách đều cảm thấy nơi đây an toàn" - chị Bảy nói.

Ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết hiện các điểm du lịch nổi tiếng trong toàn tỉnh như quần đảo Nam Du, Thổ Châu, Phú Quốc hay Hải Tặc đều có lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng trở lại. Nguyên nhân là do các vùng biển Kiên Giang có nắng đẹp nên được đánh giá là điểm đến an toàn cho du khách.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh An Giang, đánh giá hiện các khu du lịch, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành trong toàn tỉnh đều thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành chức năng. Riêng ngành du lịch vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu thị trường khách, tìm kiếm các thị trường mới, xây dựng sản phẩm du lịch mới; đồng thời tập trung đào tạo, nâng cao năng lực của hướng dẫn viên. Đặc biệt, tỉnh chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, khẳng định An Giang là điểm đến thân thiện, thật sự an toàn.

Tại Cần Thơ và Cà Mau, du khách cũng tăng trở lại sau thời gian ngắn ngán ngại dịch Covid-19. Nhiều khách quốc tế đã tìm đến các homestay để nghỉ dưỡng.

Du khách nước ngoài thoải mái tận hưởng nắng gió ở Phú Quốc. Ảnh: CÔNG TUẤN

Tăng cường phòng chống dịch

Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ vừa gửi thư cho các đối tác và du khách, thông báo Cần Thơ là điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng. Hiện nay, tất cả khu du lịch, cơ sở lưu trú, di tích lịch sử - văn hóa và điểm vui chơi giải trí vẫn đón khách tham quan bình thường.

Theo ông Lê Hải Phúc, Giám đốc Làng Du lịch sinh thái Ông Đề (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), do ảnh hưởng dịch bệnh, khách đến đây giảm khoảng 20%. "Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều khâu phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt du khách, khuyến cáo du khách xịt tay khử trùng, đeo khẩu trang; đồng thời khử trùng toàn bộ khu du lịch" - ông Phúc nói.

Trong khi đó, ông Lê Minh Tùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, cho rằng sau khi có các thông báo chính thức và văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch Covid-19, khu du lịch đã nhanh chóng, chủ động triển khai các biện pháp theo khuyến nghị. "Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của ban quản lý thực hiện nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, cập nhật thông tin, đề cao tinh thần chủ động, ứng phó phù hợp và báo cáo kịp thời khi phát hiện những trường hợp bất thường trong khu du lịch. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch nên du khách rất an tâm chọn Mũi Cà Mau làm điểm đến" - ông Tùng khẳng định.

Để phòng chống dịch Covid-19, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng thực hiện kỹ càng và bảo đảm an toàn cho du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng đã phát khẩu trang y tế miễn phí tại quầy bán vé. Khu vực nhà vệ sinh của khu du lịch được bố trí các chỗ rửa tay, trang bị đầy đủ dung dịch rửa tay sát khuẩn phục vụ du khách.

Bà Lê Ngọc Kiều Oanh, Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng, cho biết: "Chúng tôi bảo đảm lượng khẩu trang y tế nhằm trang bị miễn phí cho du khách. Hơn một tuần qua, toàn bộ nhân viên đều thực hiện đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc để bảo đảm an toàn cho du khách".

Theo ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, để chứng tỏ cho du khách rằng địa phương an toàn trước dịch bệnh Covid-19, sở đã có văn bản chỉ đạo các khu, điểm du lịch tích cực thực hiện tổng vệ sinh tại khu du lịch, trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng chống dịch.

"Sở cũng yêu cầu các khu, điểm du lịch thường xuyên theo dõi, nếu phát hiện du khách có những biểu hiện của dịch bệnh Covid-19 thì phải báo ngay về sở để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, sở cũng thành lập đoàn tăng cường kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh, công tác đưa đón khách tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh..." - ông Tuyên thông tin.

