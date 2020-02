Sáng 22-2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hội An và trực tiếp đi tham quan, trò chuyện, nắm bắt tâm tư của du khách ở phố cổ Hội An.



Buổi làm việc này cũng là để chuẩn bị cho phiên họp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, được tổ chức vào chiều thứ hai tuần tới.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP Hội An, cho biết ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, từ Tết Nguyên đán với nay, lượng khách đến Hội An giảm mạnh.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trò chuyện với du khách đến từ Đức

Cụ thể, tại khu di sản có sự sụt giảm mạnh lượng khách mua vé tham quan với bình quân mỗi ngày có hơn 3.000 khách quốc tế và dưới 100 khách Việt Nam mua vé (khách quốc tế giảm hơn 50% và khách Việt Nam chỉ bằng 10% cùng kỳ).

Tại Làng gốm Thanh Hà mỗi ngày chỉ trên dưới 500 khách quốc tế và khoảng vài chục khách Việt mua vé tham quan (giảm khoảng 80% so cùng kỳ). Trong 16 ngày đầu của tháng 2-2020 (3 ngày không đón khách do thời tiết xấu), chỉ có 3.380 khách ra tham quan Cù Lao Chàm. Trong đó, chỉ 559 lượt khách quốc tế (chỉ bằng 20%, khách Việt Nam chỉ bằng 25% so cùng kỳ). Khách tham quan khu rừng dừa 7 mẫu Cẩm Thanh có sự sụt giảm đều cả khách quốc tế và Việt Nam, chỉ bằng 30% – 40% cùng kỳ.

Ông Lê Trí Thanh trò chuyện với du khách ở phố cổ Hội An

Đáng chú ý, dù khách tham quan giảm mạnh nhưng khách lưu trú tại Hội An vẫn còn tương đối, bình quân mỗi đêm có trên 10.000 khách lưu trú, hơn 90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách Châu Âu (ước công suất sử dụng phòng đạt gần 50%).

Ông Lanh cho biết, theo thông tin từ các doanh nghiệp du lịch, tình trạng hủy phòng đã đặt vào cuối tháng 2, tháng 3, tháng 4 rất nhiều, khoảng hơn 50%. Khách lưu trú hủy từ tất cả các thị trường và vẫn còn đang bị tiếp tục hủy. Một số doanh nghiệp đang có kế hoạch cho nhân viên nghỉ phép, nghỉ không lương, tăng ngày nghỉ trong tuần... để giảm tải chi phí…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định "Quảng Nam - điểm đến an toàn"

Theo ông Lanh, các ngành chức năng đã vận động 5 cơ sở tự ý treo dán áp-phích, thông báo có nội dung phân biệt, không tiếp nhận đối với khách là người đến từ vùng dịch, khách là người Trung Quốc. Ngoài ra, các đơn vị liên quan cũng đã thành lập đội taxi chuyên phục vụ khách nói tiếng Hoa trên địa bàn Hội An. Ông Lanh cũng đề xuất một số giải pháp kích cầu du lịch, nhất là thu hút khách nội địa.

Ông Lê Trí Thanh đánh giá cao công tác phòng chống dịch cũng như triển khai các giải pháp hỗ trợ du khách, kích cầu du lịch của TP Hội An. Ông Thanh cho rằng trong bối cảnh ngành du lịch gặp khó khăn như hiện nay, lượng khách lưu trú ở Hội An hơn 10.000 khách mỗi đêm là con số khá khả quan.

Ông Thanh trò chuyện với khách du lịch nước ngoài để nắm bắt tâm tư của du khách

Tuy nhiên, ông Lê Trí Thanh cũng yêu cầu TP Hội An, Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch không được chủ quản, phải chuẩn bị các giải pháp, phương án phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho du khách. Ông Thanh cũng yêu cầu các ngành chức năng chuẩn bị các phương án, giải pháp thu hút khách để đưa ra bàn luận, giải quyết trong cuộc họp đầu tuần tới. Tinh thần đưa ra là những giải pháp nào phù hợp, nằm trong tầm tay của tỉnh thì phải làm ngay, cái nào thuộc thẩm quyền của trung ương thì có kiến nghị cụ thể. "Chúng ta "chống dịch như chống giặc" nhưng phải đưa ra các giải pháp vừa cứng rắn vừa khôn khéo, phải biết biến cái nguy thành cơ, biến khó khăn thành cơ hội" – ông Lê Trí Thanh nói.

Video: Vị du khách đến từ Pháp trò chuyện với ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đặc biệt lưu ý Hội An bằng mọi giá phải giữ được thương hiệu "Hội An – nhân tình thuần hậu" bởi vì việc xây dựng được thương hiệu là rất khó khăn nhưng không cẩn thận, khéo léo thì nó sẽ mất rất dễ dàng.

Các du khách cho biết họ yên tâm khi đến Hội An

Sau buổi họp, ông Lê Trí Thanh tranh thủ xuống phố cổ tham quan, tản bộ, trò chuyện với du khách trong và ngoài nước. Ông Thanh rất vui khi được các du khách cho biết họ rất yên tâm khi đến tham quan Việt Nam, Hội An vì chúng ta đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Chia sẻ với du khách, ông Lê Trí Thanh khẳng định thời gian qua Quảng Nam đã triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp, kiểm soát tất cả các cửa ra vào rất chặt chẽ nhưng cũng rất văn hóa. Đến thời điểm này có thể khẳng định Quảng Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.

Khách Tây đến du lịch Hội An khá đông

"Chúng tôi nhận thức rằng, dịch Covid-19 khá nguy hiểm, về cả sức khoẻ người dân, tâm lý của cộng đồng nên những ngày đầu tiên tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc quyết liệt việc phòng chống dịch bệnh. Đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền để người dân có hành vi phù hợp, vừa bảo vệ sức khoẻ mà không ảnh hưởng môi trường, văn hoá xã hội. Mặc dù du khách có giảm so với tình hình chung, nhưng cơ bản chúng ta đã củng cố được niềm tin của du khách, đặc biệt là khách châu Âu, châu Mỹ" – ông Lê Trí Thanh nói và cho biết ông tin tưởng rằng chắc chắn di lịch sẽ phát triển tốt hơn khi dịch bệnh đi qua.