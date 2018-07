Mở rộng hầm Hải Vân lại vướng nhà dân

15/07/2018 07:01

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân 2 do Công ty CP Đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2016 gồm 2 giai đoạn với kinh phí hơn 7.200 tỉ đồng. Đây là dự án được mở rộng từ hầm lánh nạn hầm đường bộ Hải Vân với quy mô 4 làn xe và mở rộng cầu, đường dẫn quy mô 4 làn xe. Dự kiến hầm đường bộ Hải Vân 2 khai thác toàn tuyến vào cuối năm 2020.



Chậm bàn giao mặt bằng, đoạn phía Bắc dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân 2 chậm tiến độ

Theo Ban Quản lý dự án hầm đường bộ Hải Vân, đến thời điểm hiện tại, việc đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) thi công cầu và đường dẫn phía Nam thuộc địa phận TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất. Trong khi đó, đoạn mặt bằng phía Bắc thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế để thi công cầu dẫn vào hầm hiện vẫn đang vướng 18 hộ dân.

Tính đến nay, chủ đầu tư đã nhận được 18/19 ha mặt bằng, đạt 94,2% diện tích cần giải tỏa, di dời. Đối với việc bồi thường, hỗ trợ GPMB khu vực tuyến đường dẫn phía Bắc, chủ đầu tư đã chuyển cho địa phương 5,37 tỉ đồng sau khi nhận được quyết định và đề nghị của UBND huyện Phú Lộc.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhiều lần gia hạn về việc bàn giao mặt bằng. Mới đây nhất, UBND tỉnh đã có kết luận những vướng mắc liên quan đến dự án này và yêu cầu UBND huyện Phú Lộc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư tổ chức thi công trước ngày 15-7.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, cho biết dự án này hiện vẫn còn 18 hộ dân chưa được phê duyệt giá trị đền bù bởi UBND huyện đang xin điều chỉnh hệ số giá đất. "Huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh điều chỉnh hệ số đất lên 1,35 và đang đợi phê duyệt. Sau khi được phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất mới có căn cứ để cơ quan chức năng đền bù cho người dân. Hiện chúng tôi chưa nhận được thông báo trả lời của UBND tỉnh nên không thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư như mốc thời điểm trước ngày 15-7" - ông Thanh nói. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân còn kiến nghị về việc áp giá đền bù tài sản trên đất với mức giá thấp. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc đã điều tra, soát xét lại và đang công khai cho người dân biết.

Ngoài ra, đối với 3 hộ dân phát sinh muốn di dời vì nhà nằm dưới công trình, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã đồng ý chủ trương di dời. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc vừa tiến hành kiểm kê, áp giá đền bù, chỉ chờ quy định sau 20 ngày cho người dân soát xét lại tài sản sẽ tiến hành đền bù đầy đủ.

Theo Ban Quản lý dự án hầm đường bộ Hải Vân, dự án đang được triển khai đồng loạt các gói thầu thi công phần hầm và cầu đường dẫn cả 2 đầu Bắc thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế và phía Nam thuộc TP Đà Nẵng. Đối với hạng mục mở rộng hầm Hải Vân 2, hiện chủ đầu tư đã thi công đào và gia cố được khoảng 3.300 m trong tổng số 6.292 m (đạt 52,4%), đổ bê-tông vỏ hầm phía Bắc được 10 block với chiều dài 120 m.

Theo ông Trịnh Văn Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án hầm Hải Vân, hạng mục đường dẫn phía Bắc hiện bị chậm tiến độ đối với gói thầu thi công cầu Hải Vân 2. Nguyên nhân là do GPMB chậm trễ, đặc biệt đối với các hạng mục thi công mố A1 và đường dẫn đầu cầu Hải Vân 2 đến nay đã chậm khoảng 8 tháng so với tiến độ tổng thể được phê duyệt và chậm khoảng 15% so với kế hoạch sản lượng thực hiện, có nguy cơ tiếp tục kéo dài.

Bài và ảnh: QUANG NHẬT