Một chiến sĩ công an tử vong khi trông coi gỗ lậu của trùm Phượng "râu"

26/02/2019 20:33

Tối 26-2, thượng tá Phạm Thanh Bình, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận một chiến sĩ công an tử vong khi trông coi tang vật của 1 vụ án.



Một trong những xưởng gỗ lậu của ông trùm Phương "râu"

Theo thượng tá Bình, chiến sĩ này thuộc Công an tỉnh Đắk Nông đã tử vong trong khi trong coi tang vật gỗ lậu trong vụ án Phan Hữu Phượng (có biệt danh là Phương "râu", ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông -PV) cùng đồng phạm. Khu vực để gỗ tang vật là tại Khu Công nghiệp Tâm Thắng (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút). Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và phối hợp với gia đình để tổ chức an táng cho chiến sĩ này. "Chưa có kết quả giám định nhưng nhận định ban đầu có thể do bệnh lý" – thượng tá Bình thông tin.

Theo một lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Cư Jút, trưa 25-2, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho một chiến sĩ công an tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, người này đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 27-4-2018, các lực lượng thuộc Bộ Công an bắt giữ 2 xe tải chở gỗ lậu của ông trùm Phượng "râu". Đồng thời, thu giữ hàng trăm m3 gỗ lậu tại nhiều xưởng trên địa bàn huyện Cư Jút và lán trại khai thác gỗ của ông trùm này tại khu vực biên giới. Sau đó, cơ quan điều tra đã thu gom hàng trăm m3 gỗ lậu của ông trùm này về gửi tại Khu Công nghiệp Tâm Thắng.



Tin - ảnh: C. Nguyên