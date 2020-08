Ngày 22-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội đã có buổi làm việc với các bệnh viện trên địa bàn.

PGS.TS. Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chia sẻ tại buổi làm việc, PGS.TS. Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho hay: "Truyền thống là một người đi đẻ là cả nhà đi theo, thậm chí cả người trong họ cũng đi theo, có trường hợp 15 người đi theo, vì vậy, trong phòng chống dịch COVID-19 quản lý rất khó khăn".

Theo ông Cường, với đặc thù chuyên khoa sản, số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến viện đông, đồ dùng đưa vào bệnh viện cũng nhiều, ông Cường cho biết ngay từ khi dịch xuất hiện ở Vũ Hán, bệnh viện đã chủ động thiết lập quy trình kiểm soát. "Nhiều người trách tôi khắt khe quá và làm thế nguy hiểm đến phát triển kinh tế, gây rắc rối cho việc khám chữa bệnh, tôi bảo không, nhà nước chưa bỏ một văn bản nào về chống dịch thì tôi vẫn phải thực hiện thôi. Sự thật khi nói rằng mỗi một bệnh viện là một pháo đài và mỗi một cán bộ y tế là một chiến sĩ trong pháo đài đó nên phải rất nghiêm túc" - ông Cường nói.

Ông Cường cũng cho hay nếu các bệnh viện chủ quan trong phòng chống dịch thì sẽ rất vất vả trong việc dập dịch. Nếu sàng lọc kỹ các bệnh nhân ngay từ khi vào khám bệnh thì số người phải xét nghiệm sẽ giảm đi rất nhiều. Chống dịch như chống giặc mà để giặc vào nhà thì chết dở, nên phải nghiêm túc.

Còn đại diện Bệnh viện E Trung ương - cơ sở vừa trải qua một ngày bị tạm phong tỏa vì liên quan một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, chia sẻ dù may mắn là trường hợp cụ ông 87 tuổi điều trị tại bệnh viện này được rút khỏi danh sách ca mắc Covid-19, song nó thực sự là lời cảnh báo.

Theo đại diện Bệnh viện E, do rất nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng điển hình nên việc sàng lọc ban đầu không dễ, công tác xét nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng. Như trường hợp cụ ông 87 tuổi ở Phú Thọ, có tới 53 nhân viên y tế bệnh viện là F1.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, đánh giá trường hợp liên quan đến Bệnh viện E Trung ương vừa qua là rất báo động. "Dù có rất nhiều buổi tập dượt rồi, nhưng trường hợp này có rất nhiều y bác sĩ bị cách ly. Nếu như trường hợp trong bệnh viện có tới 2-3 ca bệnh thì không biết thế nào" - ông Hiền nói.

Theo ông Hiền nếu như bệnh nhân 87 tuổi dương tính thực sự với SASR-CoV-2, thì chắc chắn Bệnh viện E bị phong tỏa. Lúc đó vấn đề cách ly đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong bệnh viện sẽ phải đặt ra và gây áp lực rất lớn cho cơ quan chức năng. Do vậy, ông Hiền đề nghị các bệnh viện phải rất nghiêm túc trong phòng chống Covid-19.

Bệnh viện E bị phong toả, phun khử khuẩn ngay trong đêm khi phát hiện trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2

Còn theo ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trường hợp bệnh nhân 87 tuổi ở Bệnh viện E Trung ương, được ghi nhận dương tính với SASR-CoV-2, nhưng sau đó xét nghiệm 3 lần PCR âm tính là một may mắn cho TP Hà Nội. Bởi theo ông Quý, nếu trường hợp này dương tính thực sự với SASR-CoV-2 trong bệnh viện thì việc xử lý sẽ rất phức tạp.

"Trường hợp này thực sự rất may mắn với TP chúng ta. Tuy nhiên, đây cũng là bài học tập duyệt rất tốt trên địa bàn TP, bởi khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh bệnh viện lại để tìm các ca F1. Qua đây, nếu như có ca dương tính với SARS-CoV-2, mong rằng các bệnh viện vào cuộc nhanh như vậy" - ông Quý nói.

Ông Quý cũng chỉ ra điểm yếu trong Bệnh viện E vừa qua không phân luồng bệnh nhân sớm, để bệnh nhân tiếp xúc gần với hàng chục y bác sĩ ở nhiều khoa trong viện.

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu người từ Đà Nẵng về, việc này cũng giúp loại trừ thêm 1 mối lo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý nguồn lây bệnh vẫn có thể còn trong hơn 22.000 mẫu người về từ Đà Nẵng chưa có kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, hiện nay nguy cơ lớn nhất ở các bệnh viện, cửa hàng ăn uống; đám cưới, đám hiếu… Đó là những điểm từng xuất hiện ổ dịch trên cả nước.

Đề nghị các bệnh viện tập trung làm tốt công tác phân luồng, sàng lọc người bệnh; đảm bảo giãn cách trong bệnh viện; đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa; quan tâm công tác vệ sinh, khử khuẩn bệnh viện…

Đặc biệt, các bệnh viện cần chủ động đánh giá mức độ bệnh viện an toàn. Ông Quý cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội tăng cường kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các bệnh viện. Với các bệnh viện không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh phải kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động ngay để khắc phục.

Về tình trạng hàng quán, người kinh doanh tụ tập trước cổng các bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định ngay đầu tuần tới sẽ giao các lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra và chấn chỉnh.