Ngày 2-4, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lê Hoàng Phương (28 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do mắc bệnh, không có khả năng sinh con nên Phương đã tham gia hội "Cho và nhận con nuôi" trên mạng xã hội. Ngày 23-2, Phương kết bạn với chị P.Y.N (SN 1999, đang ở trọ tại phường Phù Đổng, TP Pleiku). Chị P.Y.N kể rằng đang mang thai tháng thứ 9, nhưng ở trọ, gia đình xa nên không có điều kiện nuôi con sau khi sinh. Thấy vậy, Phương nói sẽ nhận nuôi cháu bé thì chị N. đồng ý.



Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan công an

Ngày 25-2, chị N. sinh 1 bé gái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Biết tin, hôm sau Phương đến Gia Lai thăm và đưa cho chị N. 5 triệu đồng để trả viện phí. Ngày 27-2, chị N. xuất viện và đưa con gái về phòng trọ. Riêng Phương đi Lâm Đồng chơi.



Thời gian sau, Phương và chị N. vẫn thường xuyên liên hệ với nhau. Trong lúc trao đổi, chị N. đổi ý, không cho con nữa mà để lại nuôi. Số tiền 5 triệu sẽ trả lại sau nhưng Phương không đồng ý.



Đến chiều 21-3, Phương tìm tới phòng trọ của chị N. chơi và ngủ lại. Đến khoảng 12 giờ ngày 22-3, lợi dụng lúc chị N. đang ngủ thì Phương đã bế bé gái rồi bỏ trốn. Tỉnh dậy không thấy con gái và Phương đâu, gọi điện cho Phương không được nên chị N. đến công an trình báo.



Ngay lập tức, Công an TP Pleiku triển khai lực lượng xác minh. Do chị N. chỉ biết tài khoản Facebook của Phương mà không biết tên, tuổi cụ thể nên khó khăn trong công tác truy bắt. Qua rà soát, một tài xế taxi trình báo có đón một phụ nữ bế cháu nhỏ ở khu vực phường Phù Đổng TP Pleiku với đặc điểm nhận dạng giống như chị N. cung cấp và chở tới TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để đón xe đi TP HCM.



Công an TP Pleiku đã thông tin đến Phòng CSGT Công an các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đề nghị phối hợp và cử tổ công tác bám theo. Đến khoảng 19 giờ tối 22-3, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện Phương đang bế con của chị N. di chuyển trên xe khách ở Quốc lộ 14, thuộc địa phận xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột nên đã thông báo cho Công an TP Pleiku phối hợp bắt giữ. Hiện Công an TP. Pleiku đã trao trả cháu bé cho chị N. chăm sóc.