Ngày 19-4, ông Dương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xác nhận tại trung tâm vừa xảy ra một vụ tai biến sản khoa khiến một người phụ nữ tử vong.



Nạn nhân là chị C.T.P. (SN 1988; ngụ Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy) được xác định tử vong vào lúc 2 giờ sáng ngày 18-4. "Khi phát hiện sản phụ có biểu hiện, các y bác sĩ đã cố hết sức nhưng không cứu được. Hiện chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân, công an và pháp y đang làm việc"- ông Tiến thông tin.

Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy, nơi xảy ra sự việc sản phụ tử vong

Theo phán ánh từ phía gia đình nạn nhân, khoảng 15 giờ ngày 16-4, chị P. chuyển dạ nên đã được gia đình đưa tới Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy để làm thủ tục mổ bắt con. 17 giờ 23 phút, sản phụ P. sinh con. Đến 18 giờ cùng ngày, sản phụ được chuyển lên phòng riêng ở tầng 2 để hồi sức sau sinh.

"Khoảng 22 giờ ngày 17-4, vợ tôi kêu đau bụng, gọi y bác sĩ trực tới kiểm tra thì được khuyên không nên tiêm nhiều và nói nên dùng viên thuốc đút. Đến 1 giờ sáng ngày 18-4, tôi lại xuống buồng trực để gọi người vì vợ tôi đau. Lúc này, có một nữ nhân viên tới lấy thuốc tiêm cho vợ tôi"- anh Nguyễn Ngọc Quân, chồng sản phụ, cho biết.

Cũng theo anh Quân, do mệt nên anh nằm cạnh giường vợ rồi thiếp đi, khoảng 2 giờ sáng anh nghe tiếng ú ớ của vợ liền giật mình thức dậy thì phát hiện vợ có hiện tượng co giật, người tím tái nên đã hô hoán bác y, bác sĩ. "Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau tôi đã được thông báo vợ tôi đã không qua khỏi. Tôi có hỏi lý do thì họ không trả lời được"- anh Quân đau buồn cho biết.

Người thân của sản phụ P. cũng cho biết sau sự việc đau lòng trên, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy đã mời gia đình ra thảo luận và nói hỗ trợ 100 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình anh Quân không nhất trí và báo cáo cơ quan chức năng với mong muốn làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Sở Y tế tỉnh Hòa Bình vào cuộc phối hợp làm rõ.