2 ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập úng cục bộ. Điều đáng buồn, hiện nay, nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang ở giai đoạn làm đòng, nhiều loại hoa màu khác như đậu phộng, dưa hấu cũng đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch nên việc ngập nước, ngã đổ sẽ khiến hoa màu bị hư hỏng nặng, nguy cơ một vụ mùa thất thu đang hiển hiện trước mắt bà con nông dân.



Nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngã đổ

Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa 1-4, tại nhiều cánh đồng trồng lúa, hoa màu ở các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Núi Thành… của tỉnh Quảng Nam bị ngập nặng; nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngã đổ hoặc chìm trong nước. Để giảm bớt thiệt hại, nhiều nông dân đội mưa thu hoạch đậu phộng, nhiều người sử dụng máy phát điện hút nước ra khỏi ruộng dưa.

Người dân đội mưa thu hoạch nông sản

Bà Nguyễn Thị Lan, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, cho hay mưa lớn 2 ngày qua đã khiến 3 sào đậu phộng của gia đình bị ngập úng. Sáng 1-4, gia đình bà cố gắng đội mưa thu hoạch để giảm bớt thiệt hại. "Khoảng 1 tuần nữa mới đến ngày thu hoạch nhưng giờ mưa làm ngập úng nếu không thu hoạch thì hư hết, giờ vớt được cây nào hay cây đó thôi. Bao nhiêu công sức giờ coi như mất trắng" - bà Lan buồn rầu.



Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tính đến 13 giờ chiều 1-4, trên địa bàn tỉnh có hơn 14.000 ha lúa ngã đổ do mưa lớn. Diện tích lúa ngã đổ tập trung nhiều tại Thăng Bình (5.000 ha), Điện Bàn (2.749 ha), Quế Sơn (2.600 ha), Núi Thành (1.500 ha), Đại Lộc (943 ha)... Diện tích rau, hoa màu các loại thiệt hại hơn 5.900 ha. Khoảng 100 ha hoa, cây cảnh tại Hội An bị thiệt hại. Có khoảng 200 ha diện tích nuôi trồng bị ngập và các địa phương đang tiếp tục đánh giá, báo cáo thiệt hại.

Dùng máy phát điện hút nước ra khỏi ruộng để cứu dưa hấu

Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết trong vòng 6 giờ (từ 7 giờ - đến 13 giờ ngày 1-4), các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to như: Tr’Hy 100 mm, Hà Tân 85 mm, KaDang 70 mm, Hội Khách 68 mm, Hiên 58 mm, Đại Sơn 56 mm… Dự báo, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 24 giờ tới.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn và xã miền núi huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình và Núi Thành.