Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, ngày 31-3, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to và dông. Hiện mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt +0,49 m, dưới báo động I là 0,51 m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là +0,64 m, dưới báo động I là 0,86m; tại đập Thảo Long là +0,33m.



Một trong 27 căn nhà ở xã Vinh Hiền bị hư hỏng do lốc xoáy

Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc đã xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 27 căn nhà, chìm 7 chiếc ghe, thuyền và khiến 4 người bị thương. Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai xã Vinh Hiền đang hỗ trợ người dân khắc phục.

Dự báo từ chiều 31-3 đến ngày 3-4, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, rải rác mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ chiều 31-3 đến ngày 2-4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-25 0mm, có nơi trên 300 mm.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế khuyến cáo đây là đợt mưa có vũ lượng và cường độ lớn, lũ trái mùa, vì vậy đề nghị theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin, bản tin cảnh báo, dự báo; phải chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; có các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị; chú ý các công trình đang xây dựng ven sông, các phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản.