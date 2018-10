Mưa lớn, đường phố Tam Kỳ biến thành sông

03/10/2018 14:48

Trong hai ngày 2 và 3-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trưa 3-10, sau trận mưa lớn kéo dài, trên rất nhiều tuyến đường của TP Tam Kỳ như Hùng Vương, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Hưng Đạo đều bị ngập sâu, có nơi ngập đến nửa bánh xe ôtô khiến việc di chuyển của người dân và các phương tiện gặp nhiều khó khăn.



Video: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Tam Kỳ ngập nặng

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 2 đến ngày 4-10, các địa phương ở tỉnh Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến tại các địa phương vùng núi từ 80 – 150 mm, có nơi trên 150 mm; vùng đồng bằng phổ biến từ 100 – 200 mm, có nơi trên 200 mm.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo cần đề phòng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở tại các địa phương miền núi như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước và ngập úng cục bộ ở những nơi thấp trũng.



Một số hình ảnh phóng viên ghi lại vào trưa 3-10:

Hàng loạt tuyến đường bị ngập nặng Hàng loạt tuyến đường bị ngập nặng

Video: Nước ngập lênh láng trên đường Hùng Vương

Đường Trần Hưng Đạo ngập sâu

Hình ảnh trên đường Trần Quý Cáp

Nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ

Một phụ nữ giặt đồ giữa phố

Một người lặng lẽ nhặt rác thải tại cống thoát nước

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Nước ngập lênh láng trên đường Hùng Vương

Tin-ảnh: Tr.Thường