Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong đêm 17-10 và sáng 18-10 ở Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to trên diện rộng. Dự báo từ hôm nay (18-10), khu vực Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to.

Trước tình hình mưa lớn, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thực hiện lệnh vận hành điều tiết xả lũ tại hồ Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) vào lúc 6 giờ ngày 18-10 để xả nước qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần tránh đột biến để duy trì lưu lượng khoảng từ 1.100-2.000 m3/s. Trước đó, vào chiều 17-10, thủy điện Bình Điền cũng được lệnh điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 70 - 200m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.



Ngập lụt sáng 18-10 tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

Mực nước sông Bồ lúc 7 giờ ngày 18-10 tại Phú Ốc đã đạt +3,41 m, trên báo động II 0,41 m; sông Hương tại Kim Long đạt +1,61 m, trên báo động I là +0,61 m. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đưa ra cảnh báo trong sáng nay, 18-10, mực nước trên sông Bồ sẽ tiếp tục lên và có thể đạt báo động III là +4,5m (đỉnh lũ lịch sử năm 2020 là +5,24 m, năm 1999 là 5,18 m), sông Hương có thể đạt báo động II là +2m (đỉnh lũ năm 2020 là + 4,17 m, năm 1999 là +5,81 m).

Thủy điện Hương Điền điều tiết nước. Ảnh chụp chiều 17-10.

Để đề phòng mưa lớn ở vùng núi gây lũ, sạt lở đất và ngập lụt vùng thấp trũng, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương thực hiện ứng phó với lũ lụt.

Theo báo cáo, đến sáng nay đã có một số tuyến đường bị ngập. Trong đó, Quốc lộ (QL) 49B đoạn qua xã Phong Hoà, Phong Bình, huyện Phong Điền một số đoạn nước đã băng đường ngập khoảng 0,1 – 0,3 m. một số tuyến đường liên thôn của thôn Tư, Thuận Hoà, Niêm, Ba Bàu Chợ có nước ngập sâu khoảng 0,2-0,3m. Còn các đường tỉnh lộ, liên xã ở Phong Thu, Phong Hiền, Phong An, Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong Xuân, thị trấn Phong Điền cũng bị ngập nhiều chỗ, sâu từ 0,2-0,5 m.

Sạt lở đường Hồ Chí Minh.

Khối lượng lớn đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc.

Đoạn đường bị ách tắc do lượng lớn đất đá tràn xuống sau sạt lở.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, sáng 18-10, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 86 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT ở huyện Quảng Điền, Phong Điền và Hương Trà tạm đóng cửa. Mưa lũ cũng làm đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Roàng, huyện A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng tại Km 392, làm ách tắc giao thông hướng Thừa Thiên - Huế đi Quảng Nam.