Triển khai "4 tại chỗ"

Ngày 17-10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm "4 tại chỗ", tập trung sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại những khu vực không bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí chỗ ở tạm, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán, không để người dân đói rét.

Ngày 18-10, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế được dự báo có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai...