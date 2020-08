Theo thống kê của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính đến sáng nay 19-8, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân. Mưa lũ đã khiến 6 người bị chết (Vĩnh Phúc 2 người, Lào Cai 1 người, Sơn La 1 người, Lai Châu 1 người, Thái Nguyên 1 người).

Các loại hình thiên tai cũng khiến 334 nhà dân bị hư hỏng, hoặc phải di dời khẩn cấp. Trong đó, Điện Biên là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất với 142 nhà, tiếp đến là Hà Giang 97 nhà, sau đó là các tỉnh: Sơn La 48 nhà, Thái Nguyên 33 nhà, Cao Bằng 5 nhà, Lào Cai 30 nhà; hơn 556 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; gần 100 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định từ ngày 20 đến 22-8, ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100 - 200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt); ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa rất to (phổ biến 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 50 - 100 mm/đợt).