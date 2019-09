Tối 2-9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT 759 (đoạn qua khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), chiếc xe tải lưu thông trong trời mưa lớn, tông trực diện vào xe máy khiến 2 dì cháu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải mang biển số 93C – 125.49 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường ĐT.759 hướng từ thị xã Phước Long (Bình Phước) đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến đoạn đường trên, do lưu thông trong trời mưa lớn, lại chạy với tốc độ khá cao nên khi phát hiện chị Phùng Thị Thiên An (32 tuổi, ngụ xã Long Giang, thị xã Phước Long) điều khiển xe máy chở phía sau cháu trai 4 tuổi đang lưu thông theo chiều ngược lại, tài xế xe tải đã không làm chủ được tay lái, tông trực diện vào xe máy của chị An.

Cú tông quá mạnh khiến cả chị An và cháu trai bị văng ngược trở lại gần 10 mét. Chiếc xe tải tiếp tục kéo lê xe máy của nạn nhân dưới gầm, tông gãy sập trụ điện viễn thông bên đường, rồi lật ngang xuống đường.

Hiện trường

Chiếc xe tải gây tai nạn

Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh chạy ra thì phát hiện chị An đang nằm bất tỉnh phía trước đầu xe tải nên nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người phụ nữ xấu số đã tử vong khi chưa tới bệnh viện. Riêng bé trai 4 tuổi, cháu chị An bị xe tải tông văng xuống cống thoát nước tử vong tại chỗ.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.